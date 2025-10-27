- Mama 4 Plus to świadczenie uzupełniające dla rodziców (głównie matek), którzy z powodu wychowywania minimum czwórki dzieci nie wypracowali minimalnej emerytury.
- Średnia wysokość świadczenia to 1017 zł miesięcznie, z maksymalną kwotą do 1878,91 zł.
- W wyjątkowych sytuacjach o świadczenie może ubiegać się także ojciec, np. gdy matka zmarła.
- Prawo do dodatku można stracić w przypadku podjęcia pracy lub uzyskania innego źródła utrzymania.
Dodatek do emerytury Mama 4 Plus – kto może liczyć na wsparcie
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane szerzej jako „Mama 4 Plus”, to forma pomocy dla rodziców, którzy nie zdołali wypracować nawet minimalnej emerytury, ponieważ poświęcili życie wychowaniu dzieci. Celem programu jest zapewnienie im minimalnego świadczenia emerytalnego. Z tej formy wsparcia korzystają głównie kobiety, które wychowały czworo lub więcej dzieci, choć w wyjątkowych przypadkach może je otrzymać także ojciec.
Średnio 1017 zł miesięcznie. Wsparcie rośnie z roku na rok
Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że przeciętna kwota wypłacanego świadczenia wynosi obecnie 1017 zł. Dla porównania, w 2023 roku było to 740 zł, a w 2024 roku – 982 zł. Maksymalna wysokość dodatku, obowiązująca od marca 2025, sięga 1878,91 zł.
Świadczenie trafia do osób, które nie mają prawa do emerytury lub otrzymują ją w kwocie niższej od minimalnej. W takich przypadkach ZUS dokonuje wyrównania do ustawowego minimum, tak aby każda osoba objęta programem mogła liczyć na podstawowe zabezpieczenie finansowe.
Dodatek może otrzymać także ojciec
Panowie mogą ubiegać się o świadczenie, jeśli matka zmarła lub porzuciła rodzinę, a wychowanie dzieci spoczęło wyłącznie na nich. W tej grupie beneficjentów mężczyźni stanowią jednak zdecydowaną mniejszość – na 59,6 tys. uprawnionych osób przypada głównie kobieca część seniorów.
Terminy wypłat dodatku w listopadzie 2025 roku
ZUS wypłaca świadczenie wraz z zasadniczą emeryturą, dlatego daty przelewów są stałe. W listopadzie wypłaty przypadną na następujące dni:
* 31 października – wcześniejsza wypłata za 1 listopada (Wszystkich Świętych),
* 5 listopada (środa),
* 6 listopada (czwartek),
* 10 listopada (poniedziałek),
* 14 listopada (piątek) – wcześniejsza wypłata za 15 listopada,
* 20 listopada (czwartek),
* 25 listopada (wtorek).
Można stracić prawo do dodatku
ZUS ostrzega, że istnieją sytuacje, w których prawo do świadczenia może zostać cofnięte. Dzieje się tak, gdy beneficjent podejmie pracę lub uzyska inne źródło utrzymania, o czym ma obowiązek poinformować urząd. Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością zwrócenia nienależnie pobranych pieniędzy.