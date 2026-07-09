W lipcu trzy grupy emerytów ZUS i KRUS otrzymają swoje świadczenia wcześniej niż zwykle z powodu weekendów.

Aż 1 milion seniorów może otrzymać dwa przelewy z ZUS w lipcu, w tym wypłatę za sierpień już 31 lipca.

Wcześniejsze wypłaty dotyczą osób, które standardowo otrzymują świadczenie 5. i 25. lipca, a także tych z terminem 1. sierpnia (przesunięcie na 31.07).

Zmiany w terminach są automatyczne, nie wymagają żadnych wniosków i nie wpływają na wysokość świadczenia.

Zmiany w terminach wypłat emerytur w lipcu

Lipiec przyniesie istotne zmiany dla części osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z powodu weekendów trzy grupy emerytów i rencistów otrzymają pieniądze wcześniej niż wynika to ze standardowego harmonogramu. W efekcie około 1 mln seniorów może otrzymać w tym miesiącu aż dwa przelewy.

Emerytury z ZUS są standardowo przekazywane 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Gdy termin wypada w dzień wolny od pracy, świadczenie trafia na konto wcześniej.

Dwa przelewy z ZUS w lipcu

Pierwsza zmiana dotyczy osób, które zwykle otrzymują świadczenie 5. dnia miesiąca. Ponieważ 5 lipca przypadł w niedzielę, pieniądze zostały wypłacone już 3 lipca, czyli w piątek.

Kolejne przesunięcie obejmie emerytów z terminem wypłaty 25 lipca. Ponieważ tego dnia przypada sobota, środki zostaną przekazane najpóźniej 24 lipca.

Najbardziej skorzystają jednak seniorzy pobierający emeryturę 1. dnia miesiąca. Lipcowe świadczenie otrzymali zgodnie z harmonogramem 1 lipca, natomiast wypłata przypadająca na 1 sierpnia zostanie zrealizowana wcześniej – 31 lipca, ponieważ pierwszy dzień sierpnia wypada w sobotę. Według szacunków „Gazety Prawnej” z takiego rozwiązania skorzysta około 1 mln osób.

Wypłaty emerytur z KRUS

Podobne zasady obowiązują również w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Świadczenia są tam przekazywane 7., 8., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca, a w lipcu wcześniejsza wypłata obejmie termin przypadający 25 lipca.

Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani kontaktować się z instytucją. Przesunięcia terminów są wprowadzane automatycznie. Data zaksięgowania środków może zależeć od banku, jednak wcześniejsza wypłata nie wpływa na wysokość świadczenia. Emeryci i renciści otrzymają dokładnie taką kwotę, jaka wynika z decyzji o przyznaniu świadczenia oraz z tegorocznej marcowej waloryzacji.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]