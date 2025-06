Wielkie połączenie PZU i Pekao! Co to oznacza dla klientów?

Renta wdowia z ZUS – kto dostanie pieniądze w lipcu?

Nowe świadczenie, jakim jest renta wdowia, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory do ZUS wpłynęło już prawie 900 tys. wniosków, które pozwolą uprawnionym łączyć swoją emeryturę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Wnioski można składać cały czas, ale osoby, które zrobią to do 31 lipca 2025 r. i spełnią wymagane warunki, mogą liczyć na wypłatę już od 1 lipca.

Jak działa wypłata renty wdowiej?

Świadczenie będzie wypłacane w jednej racie, co potwierdza "Faktowi" Grzegorz Dyjak z centrali ZUS: – Będzie to jedna płatność w miesiącu. Renty wdowie będą wypłacane od lipca 2025 r. w następujących terminach płatności: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

Co ważne, jeśli wskazany dzień wypłaty przypada w weekend lub święto, środki trafią do beneficjenta wcześniej. Przykładowo:

* 6 lipca przypada w niedzielę – przelew zostanie zrealizowany 4 lipca,

* 20 lipca również to niedziela – wypłata nastąpi 18 lipca,

* 25 lipca to piątek, ale środki trafią na konto już 23 lipca.

Ile wynosi renta wdowia i jak wybrać korzystniejszą opcję?

Osoby uprawnione mogą wybrać, które świadczenie pobierać w pełni, a które w części – możliwe są dwa warianty:

* 100% własnej emerytury + 15% renty rodzinnej,

* 100% renty rodzinnej + 15% własnej emerytury.

ZUS umożliwia też zaznaczenie we wniosku, aby instytucja sama zdecydowała, która kombinacja będzie finansowo najkorzystniejsza. Trzeba jednak pamiętać, że łączna kwota nie może przekroczyć 5 636,73 zł brutto.

Kiedy decyzja z ZUS i kto spełnia warunki?

Zanim środki zostaną wypłacone, ZUS prześle pisemną decyzję z kwotą świadczenia i datą wypłaty. Wysyłka rozpocznie się w połowie czerwca, a więc już za chwilę.

Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić określone warunki:

* wdowa musi mieć minimum 60 lat, wdowiec – 65 lat,

* śmierć małżonka musiała nastąpić nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

* para musiała pozostawać we wspólności majątkowej,

* wdowa lub wdowiec nie mogą być w nowym związku małżeńskim.

