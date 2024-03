QUIZ PRL. Wiesz, do czego używano tych przedmiotów? Patenty rodem z PRL

Świadczenia przedemerytalne z ZUS. Kto może je dostać?

O świadczenie przedemerytalne mogą się ubiegać osoby w wieku przedemerytalnym (kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65 lat ), uprawnione do otrzymywania emerytury ze względu na staż pracy, ale obecnie pozbawione źródła przychodu.

Świadczenie przedemerytalne mogą otrzymać również osoby, którym ustało prawo do renty lub świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i z powodu wieku nie mają możliwości znalezienia pracy.

Aby otrzymać prawo do świadczenia przedemerytalnego, musisz spełnić następujące warunki wspólne bez względu na przyczynę braku możliwości znalezienia pracy:

do dnia rozwiązania stosunku pracy mieć ukończone 56 lat (kobiety), bądź 61 lat (mężczyźni) i mieć 20 lat stażu pracy (kobiety) bądź 25 lat (mężczyźni), a pracę stracić wskutek likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności,

ukończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), w tym przypadku okresy składkowe oraz nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat (kobiety/mężczyźni), a pracę trzeba stracić z winy pracodawcy,

posiadać staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), zaś pracę stracić z winy pracodawcy (w takiej sytuacji świadczenie otrzyma się bez względu na wiek).

Zarejestruj się jako bezrobotny

Pracownik po zwolnieniu z zakładu pracy musi zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotny. Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych, obecnie jest zarejestrowana jako bezrobotna i w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Konieczny wniosek do ZUS

Świadczenia przedemerytalne przyznaje się na wniosek złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musisz złożyć w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne od 1 marca 2024 roku?

Świadczenie przedemerytalne jest corocznie waloryzowane, tak jak emerytury i od 1 marca 2024 jest wypłacane w wysokości 1794,70 zł brutto miesięcznie, czyli 1417,90 zł netto na rękę. Do końca lutego kwota świadczenia wynosi 1600,70 zł zł brutto.

Kiedy świadczenie przedemerytalne będzie zmniejszone?

Jeśli pobierasz świadczenie jesteś zobowiązany powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości. W zależności od tej wysokości organ rentowy wypłaca zasiłek przedemerytalny w pełnej wysokości, zmniejsza bądź też zawiesza prawo do świadczenia.

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji i nie przekracza kwoty 70 proc. tego wynagrodzenia

Od 1 marca 2024 r. dopuszczalna kwota przychodu (odpowiadająca 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r.) wynosi 1788,90 zł miesięcznie. Z kolei graniczna kwota przychodu (odpowiadająca 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r.) wyniesie 5008,90 zł miesięcznie. Roczna dopuszczalna kwota przychodu od 1 marca 2024 r. to 21 466,80 zł, a roczna graniczna kwota przychodu – 60 106,80 zł.

Zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

Zawieszenie świadczenia będzie możliwe jeśli:

* nabędziesz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

* nabędziesz prawo do renty inwalidzkiej,

* podejmiesz wypłatę renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej,

* uzyskasz przychodu przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

