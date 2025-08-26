ZUS wstrzymuje wypłaty emerytur i zmniejsza kwoty! Zacznie się 1 września

Od 1 września do 30 listopada 2025 roku będą obowiązywać obniżone progi dorabiania dla wcześniejszych emerytów: pierwszy próg wyniesie 6124,10 zł, a drugi 11 373,30 zł brutto.

Przekroczenie pierwszego progu skutkuje zmniejszeniem emerytury, a drugiego jej całkowitym wstrzymaniem.

Ograniczenia w dorabianiu dotyczą osób na wcześniejszej emeryturze, nie obejmują zaś tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny.

W jaki sposób praca na emeryturze może być opłacalna?

Nowe progi dorabiania do emerytur - uwaga na obniżki!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił aktualizację limitów dorabiania dla emerytów pobierających wcześniejszą emeryturę. Nowe kwoty będą obowiązywać od 1 września do 30 listopada 2025 roku i zostały wyliczone na podstawie najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z informacją GUS z 12 sierpnia, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim kwartale 2025 roku wyniosło 8748,63 zł brutto. Na tej podstawie ZUS ustalił nowe progi dorabiania:

🔸 Pierwszy próg (70% przeciętnego wynagrodzenia): 6124,10 zł brutto

🔸 Drugi próg (130% przeciętnego wynagrodzenia): 11373,30 zł brutto

To oznacza spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dla porównania, w okresie czerwiec-sierpień 2025 pierwszy próg wynosił 6273,60 zł, a drugi 11651 zł. Obniżka może być bolesna dla emerytów balansujących na granicy limitów.

Co się dzieje, gdy przekroczysz limity?

ZUS stosuje dwustopniowy system ograniczeń, który może dotknąć Twój portfel:

Przekroczenie pierwszego progu (6124,10 zł) Gdy Twoje miesięczne zarobki przekroczą pierwszy limit, ZUS zmniejszy Twoją emeryturę. Nie oznacza to jednak, że stracisz całe świadczenie - zmniejszenie ma swoje maksymalne granice określone przez przepisy.

Od 1 września 2025 roku maksymalne kwoty zmniejszenia wynoszą:

939,61 zł - dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

704,75 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

798,72 zł - dla renty rodzinnej

Przekroczenie drugiego progu (11373,30 zł) To już poważna sprawa! Jeśli Twoje miesięczne zarobki przekroczą drugi limit, ZUS może całkowicie wstrzymać wypłatę emerytury. To oznacza, że w danym miesiącu nie otrzymasz ani złotówki świadczenia.

Uwaga! Pieniądze nie przepadają, ale...

Jeśli ZUS wstrzyma Ci wypłatę emerytury z powodu przekroczenia limitów, nie martw się - pieniądze nie przepadają bezpowrotnie. Świadczenie jest dalej wypłacane, gdy nie przekracza się limitów. Ale jest jeden haczyk: ZUS nie wypłaca wstrzymanego świadczenia za okresy, w których przekroczony był limit.

Oznacza to, że nawet jeśli w kolejnym miesiącu zmniejszysz swoje zarobki poniżej progu, nie dostaniesz "z dołu" pieniędzy za poprzednie miesiące. Wstrzymane świadczenie przepada na zawsze.

Kto musi uważać na limity?

Ograniczenia w dorabianiu dotyczą wyłącznie osób pobierających wcześniejszą emeryturę. Jeśli osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), możesz dorabiać bez ograniczeń kwotowych.

Limity nie dotyczą:

Osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni)

Emerytów mundurowych po osiągnięciu wieku powszechnego

UWAGA! Limity OBOWIĄZUJĄ:

Osoby na emeryturze pomostowej

Osoby na wcześniejszej emeryturze (w tym nauczycielskiej)

Emerytów mundurowych przed osiągnięciem wieku powszechnego

Wszystkich pobierających wcześniejsze świadczenia emerytalne

Szczególne przypadki: Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne podlegają odrębnym zasadom. Emeryci rolników z KRUS mają osobny system limitów.

Jak ZUS kontroluje Twoje zarobki?

ZUS ma dostęp do danych z systemu ewidencji płac i może sprawdzić Twoje zarobki w czasie rzeczywistym. Nie próbuj ukrywać dochodów - to może skutkować nie tylko wstrzymaniem świadczenia, ale również koniecznością zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami.

System kontroli działa automatycznie:

Pracodawcy zgłaszają miesięcznie dane o wynagrodzeniach

ZUS porównuje dochody z limitami

W przypadku przekroczenia automatycznie zmniejsza lub wstrzymuje świadczenie

Emeryt otrzymuje decyzję administracyjną z uzasadnieniem

Praktyczne przykłady obliczeń

Przykład 1: Anna - emerytura 2800 zł, zarobki 7000 zł Anna pobiera emeryturę 2800 zł i dorabia 7000 zł miesięcznie. Ponieważ przekroczyła pierwszy próg (6124,10 zł) o 875,90 zł, jej emerytura zostanie zmniejszona. Maksymalne zmniejszenie to 939,61 zł, więc Anna straci część emerytury, ale nie całość.

Przykład 2: Marek - emerytura 3200 zł, zarobki 12000 zł Marek zarabia 12000 zł, co przekracza drugi próg (11373,30 zł). W tym przypadku ZUS całkowicie wstrzyma jego emeryturę na dany miesiąc. Marek straci 3200 zł świadczenia.

Przykład 3: Zofia - zarobki 6000 zł Zofia zarabia 6000 zł miesięcznie, co jest poniżej pierwszego progu. Może spokojnie pobierać pełną emeryturę bez żadnych ograniczeń.

Praktyczne rady dla dorabiających emerytów

1. Kontroluj swoje zarobki miesięcznie Pamiętaj, że limity są sprawdzane co miesiąc. Nawet jednorazowe przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub wstrzymaniem emerytury. Prowadź dokładną ewidencję swoich dochodów.

2. Uwzględnij wszystkie dochody Do limitów wliczają się nie tylko pensja, ale również:

Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło)

Dochody z działalności gospodarczej

Dochody z pracy na własny rachunek

Honoraria autorskie (po przekroczeniu kwoty wolnej)

Dochody z korepetycji i innych usług

3. Planuj z wyprzedzeniem Jeśli wiesz, że w danym miesiącu możesz przekroczyć limit (np. przez premię roczną, trzynastkę), rozważ jej przesunięcie na kolejny miesiąc lub podzielenie na raty.

4. Korzystaj z kalkulatorów ZUS Na stronie internetowej ZUS dostępne są kalkulatory, które pomogą Ci sprawdzić, jak przekroczenie limitów wpłynie na Twoją emeryturę.

5. Dokumentuj wszystko Zachowuj dokumenty potwierdzające wysokość dochodów - mogą być potrzebne w przypadku odwołania od decyzji ZUS.

Ulgi dla pracujących emerytów

Choć limity mogą wydawać się restrykcyjne, pracujący emeryci mogą liczyć na pewne ulgi:

Składki emerytalne Jeśli pobierasz emeryturę i jednocześnie pracujesz, nie płacisz składek emerytalnych - to oszczędność około 9,76% wynagrodzenia brutto. W przypadku zarobków 6000 zł to oszczędność prawie 586 zł miesięcznie!

Jeśli pobierasz emeryturę i jednocześnie pracujesz, nie płacisz składek emerytalnych - to oszczędność około 9,76% wynagrodzenia brutto. W przypadku zarobków 6000 zł to oszczędność prawie 586 zł miesięcznie! Składka rentowa Również składka rentowa (1,5%) nie jest pobierana od emerytów. To kolejne 90 zł oszczędności przy zarobkach 6000 zł.

Również składka rentowa (1,5%) nie jest pobierana od emerytów. To kolejne 90 zł oszczędności przy zarobkach 6000 zł. Przeliczenie emerytury Co roku ZUS może przeliczyć Twoją emeryturę, uwzględniając składki odprowadzane z tytułu pracy wykonywanej na emeryturze. To może oznaczać podwyżkę świadczenia nawet o kilkaset złotych rocznie.

Co roku ZUS może przeliczyć Twoją emeryturę, uwzględniając składki odprowadzane z tytułu pracy wykonywanej na emeryturze. To może oznaczać podwyżkę świadczenia nawet o kilkaset złotych rocznie. Zwolnienie z niektórych składek Emeryci nie płacą składki na Fundusz Pracy (2,45%) ani Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (0,15%).

Procedura odwoławcza

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS o zmniejszeniu lub wstrzymaniu emerytury, masz prawo do odwołania:

Pierwsza instancja: Odwołanie do ZUS (30 dni od doręczenia decyzji)

Odwołanie do ZUS (30 dni od doręczenia decyzji) Druga instancja: Skarga do sądu administracyjnego (30 dni od doręczenia decyzji ZUS)

W odwołaniu możesz kwestionować wysokość dochodów czy sposób ich naliczania. Pamiętaj o zachowaniu terminów - ich przekroczenie oznacza niemożność skutecznego odwołania.

Kiedy kolejna zmiana limitów?

Limity dorabiania do emerytury zmieniają się co kwartał - zawsze 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia. Choć zazwyczaj kwoty rosną, nie jest to reguła - wszystko zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Następna aktualizacja limitów nastąpi 1 grudnia 2025 roku i będzie obowiązywała do końca lutego 2026 roku. ZUS publikuje nowe kwoty z miesięcznym wyprzedzeniem, co pozwala emerytom na odpowiednie przygotowanie się do zmian.

Analiza spadku limitów - porównanie z poprzednim kwartałem

W porównaniu do okresu czerwiec-sierpień 2025, nowe limity spadły w następujący sposób:

Pierwszy próg (70% przeciętnego wynagrodzenia):

Poprzednio: 6273,60 zł

Obecnie: 6124,10 zł

Spadek: 149,50 zł (-2,38 proc.)

Drugi próg (130% przeciętnego wynagrodzenia):

Poprzednio: 11 651 zł

Obecnie: 11 373,30 zł

Spadek: 277,70 zł (-2,38 proc.)

Spadek limitów to efekt obniżenia przeciętnego wynagrodzenia w Polsce o 2,4 proc. w II kwartale 2025 r. w porównaniu z początkiem roku. To pierwszy spadek od wielu miesięcy, związany z ochłodzeniem koniunktury gospodarczej. Dla emerytów oznacza to konieczność większej ostrożności przy dorabianiu.

Najważniejsze kwoty

Od 1 września do 30 listopada 2025:

6124,10 zł brutto - próg zmniejszenia emerytury

11 373,30 zł brutto - próg całkowitego wstrzymania emerytury

939,61 zł - maksymalne zmniejszenie emerytury/renty z całkowitej niezdolności

704,75 zł - maksymalne zmniejszenie renty z częściowej niezdolności

798,72 zł - maksymalne zmniejszenie renty rodzinnej

Pamiętaj! Praca na emeryturze może być opłacalna, ale wymaga przemyślanego planowania. Przed podjęciem decyzji o dodatkowym zatrudnieniu, dokładnie przelicz, czy Twoje zarobki nie spowodują utraty części świadczenia. W razie wątpliwości skonsultuj się z doradcą ZUS lub skorzystaj z kalkulatorów dostępnych na stronie internetowej Zakładu.

Sprawdzaj regularnie swoje zarobki i bądź na bieżąco ze zmianami limitów - to klucz do udanego łączenia pracy z emeryturą!

Mówi Anna Szaniawska regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce