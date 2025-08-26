Keurig Dr Pepper płaci niebotyczną kwotę 15,7 mld euro za przejęcie JDE Peet's, właściciela marki Jacobs

Po fuzji nastąpi podział na dwie spółki - Beverage (11 mld USD przychodów) i Global Coffee (16 mld USD)

Jacobs to najlepiej sprzedająca się marka kawy na polskim rynku, przed niemieckim Tchibo

JDE Peet's planuje inwestycję ponad 600 mln zł w nowy zakład produkcyjny w Jaworze

Keurig Dr Pepper przejmuje JDE Peet's za rekordową kwotę

Notowania JDE Peet's na giełdzie w Amsterdamie wzrosły w poniedziałek o ponad 17 proc., osiągając kapitalizację rynkową na poziomie 15,2 mld euro. Amerykański Keurig Dr Pepper oferuje znaczną premię za przejęcie największego gracza na światowym rynku kawy, który generuje przychody sięgające 8,8 mld euro rocznie.

Keurig Dr Pepper, notowany na giełdzie w Nowym Jorku, jest właścicielem licznych marek napojowych i liderem w USA w segmencie kawy w kapsułkach oraz ekspresów do jej parzenia dzięki marce Keurig. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie przyszłego roku, po uzyskaniu zgód organów regulacyjnych.

Strategiczny podział po fuzji kawowych gigantów

Po zakończeniu przejęcia Keurig Dr Pepper planuje szybki podział na dwie niezależne spółki giełdowe. Pierwsza z nich, Beverage, będzie koncentrować się na napojach i ma generować około 11 mld USD przychodów rocznie. Druga spółka, Global Coffee, skupi się na segmencie kawowym z przewidywanymi przychodami na poziomie 16 mld USD.

Celem amerykańskiego koncernu jest rozszerzenie oferty kawowej na ponad 100 krajów. Transakcja zostanie sfinansowana z własnych środków Keurig Dr Pepper oraz kredytów bankowych.

Historia fuzji w branży kawowej

Keurig Dr Pepper powstał stosunkowo niedawno - w 2018 roku - w wyniku fuzji Keurig Green Mountain i Dr Pepper Snapple Group. W portfolio amerykańskiej spółki znajdują się popularne marki napojów, takie jak Dr Pepper, 7 Up czy Schwepps.

Również przejmowana grupa przeszła przez szereg transformacji w ostatniej dekadzie. Spółka Jacobs Douwe Egberts powstała w 2015 roku z połączenia działu kawowego amerykańskiej firmy Mondelez z holenderską firmą Douwe Egberts. Kolejną ważną datą był grudzień 2019 roku, kiedy doszło do fuzji z Peet's Coffee i powstania obecnej struktury JDE Peet's.

Jacobs liderem polskiego rynku kawy

Jacobs pozostaje najlepiej sprzedającą się marką kawy w Polsce, wyprzedzając niemieckie Tchibo. Polska spółka Jacobs Douwe Egberts w 2024 roku osiągnęła przychody na poziomie 849,4 mln zł, co oznacza spadek o 28 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk netto zmniejszył się o 11 proc.

Spadek przychodów nastąpił paradoksalnie mimo wzrostu wolumenu sprzedaży kawy w Polsce - o 1,2 proc. w ujęciu ilościowym oraz o 1 proc. w przeliczeniu na liczbę filiżanek. Wartościowo polski rynek kawy urósł w tym czasie o 0,5 proc.

Plany rozwoju na polskim rynku kawowym

W Polsce firma rozwija dystrybucję marek Jacobs i Prima w sklepach spożywczych. Zarząd polskiej spółki wskazał w sprawozdaniu, że planuje równoległy rozwój sprzedaży w mniejszych, ale rosnących segmentach, takich jak kawa ziarnista i systemy ekspresów kapsułkowych. Strategia obejmuje marki Jacobs, L'Or i Prima.

JDE Peet's posiada palarnię kawy w Sułaszewie w województwie wielkopolskim. W 2023 roku przedstawiciele polskiej spółki koncernu podpisali z Ministerstwem Rozwoju i Technologii umowę o grant na znaczącą inwestycję.

Nowa fabryka kawy w Polsce za 600 mln zł

Zgodnie z ustaleniami JDE Peet's zainwestuje ponad 600 mln zł w nowy zakład produkcyjny w Jaworze (woj. dolnośląskie). Na tę inwestycję firma otrzyma ponad 73,2 mln zł z programu wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki.

Budowa nowej fabryki kawy rozpocznie się zgodnie z planem w 2026 roku i potrwa dwa lata. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiego rynku kawowego i może wzmocnić pozycję JDE Peet's w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Przejęcie przez amerykański Keurig Dr Pepper może otworzyć nowe możliwości ekspansji dla marek kawowych obecnych w Polsce, jednocześnie zapewniając stabilność i kapitał na dalsze inwestycje w krajowym rynku.

