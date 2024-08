ZUS wypłaci 1500 zł i skontroluje Polaków. Oni muszą szczególnie uważać

Program „Aktywny rodzic” może podlegać zwrotowi z odsetkami

- Będziemy sprawdzać m.in. aktywność zawodową i podstawę wymiaru składek za poprzedni miesiąc wnioskodawcy oraz drugiej osoby wychowującej dziecko - deklaruje cytowany przez money.pl Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS.

Zgodnie z art. 52 Ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka:

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie „aktywny rodzic”, przez co rozumie się również wypłacenie świadczenia „aktywnie w żłobku”, jest obowiązana do jego zwrotu (…) Od kwot nienależnie pobranego świadczenia „aktywny rodzic” są naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie, chyba że przyznanie świadczenia było następstwem błędu podmiotu realizującego zadania w zakresie świadczenia „aktywny rodzic”.

Wskazana możliwość jest szczególnie niebezpieczna dla osób zatrudnionych na umowę o dzieło, im środki z programu nie przysługują.

Program Aktywny Rodzic to trzy opcje do wyboru

Z programu Aktywny Rodzic można otrzymać świadczenia:

świadczenie aktywni rodzice w pracy – nowe,

świadczenie aktywnie w żłobku – zastępuje dofinansowanie do żłobka,

świadczenie aktywnie w domu – zastępuje rodzinny kapitał opiekuńczy

Nowe rozwiązanie zakłada wsparcie finansowe dla rodziców, którzy chcą skorzystać m.in. z opieki niani lub babci – w wysokości 1500 zł. Wypłacane ma być od 1 października 2024 roku. Ustawa “Aktywny rodzic” ma umożliwiać pogodzenie życia rodzinnego. Nowe rozwiązania są skierowane do rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. W zależności od indywidualnych potrzeb rodzice mogą przechodzić z jednego wariantu na drugi. Oprócz nowego wsparcia finansowego, rodzice bez zmian otrzymają świadczenie 800 plus. Przez 24 miesiące rodzice dzieci w wieku żłobkowym będą mogli pobierać 1500 zł. Z wyższej dopłaty będą mogli skorzystać rodzice dzieci z niepełnosprawnościami – to 1900 zł miesięcznie.