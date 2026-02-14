ZUS wypłacił, ale to za mało? Jak uzyskać dodatkowe pieniądze od pracodawcy za chorobę zawodową

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2026-02-14 14:53

Świadczenia z ZUS za chorobę zawodową to nie koniec Twoich praw. Jeśli odszkodowanie nie pokrywa wszystkich strat, możesz dochodzić dodatkowych pieniędzy bezpośrednio od pracodawcy. Sprawdź, kiedy przysługuje Ci zadośćuczynienie, jak je wyliczyć i jakie kroki podjąć, aby uzyskać pełną rekompensatę.

Pracownik budowlany w pomarańczowej kamizelce odblaskowej, z żółtym kaskiem w ręku i zrolowanymi planami, na tle placu budowy. Artykuł na Super Biznes informuje o prawach pracownika do rekompensaty za chorobę zawodową.

i

Autor: designed by Freepik, https://pl./, Freepik Pracownik budowlany w pomarańczowej kamizelce odblaskowej, z żółtym kaskiem w ręku i zrolowanymi planami, na tle placu budowy. Artykuł na Super Biznes informuje o prawach pracownika do rekompensaty za chorobę zawodową.
  • Choroba zawodowa to schorzenie z urzędowego wykazu, powstałe wskutek narażenia zawodowego, które może być stwierdzone także po zakończeniu pracy.
  • Pracownikowi z chorobą zawodową przysługuje szereg świadczeń z ZUS, w tym jednorazowe odszkodowanie (od 1636 zł za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu od 2025 r.) i zasiłek chorobowy 100 proc.
  • Jeśli świadczenia z ZUS nie pokrywają pełnej szkody (np. kosztów leczenia, utraconych zarobków, zadośćuczynienia za ból), możesz dochodzić dodatkowych roszczeń od pracodawcy na podstawie Kodeksu cywilnego.
  • Aby skutecznie dochodzić roszczeń od pracodawcy, musisz udowodnić jego odpowiedzialność (np. zaniedbania BHP), szkodę i związek przyczynowy między zaniedbaniami a chorobą.
Choroba zawodowa – podstawowe informacje

Choroba zawodowa to schorzenie wymienione w urzędowym wykazie, które powstało w wyniku narażenia zawodowego. Może zostać stwierdzona nie tylko w trakcie zatrudnienia, ale także po jego zakończeniu – pod warunkiem że objawy pojawią się w przewidzianym przepisami okresie.

Do najczęściej rozpoznawanych chorób zawodowych należą: choroby zakaźne (borelioza, gruźlica, WZW), choroby skóry (alergiczne zapalenie, egzema), choroby układu oddechowego (astma zawodowa, POChP), schorzenia układu ruchu (zespół cieśni nadgarstka, zapalenia ścięgien), pylice płuc oraz nowotwory związane z narażeniem zawodowym.

Świadczenia z ZUS – pierwsza linia wsparcia

Pracownik z rozpoznaną chorobą zawodową otrzymuje z ZUS szeroki katalog świadczeń. Najważniejsze to jednorazowe odszkodowanie – od kwietnia 2025 roku wynosi 1636 złotych za każdy procent stałego uszczerbku na zdrowiu. Przy 20 procentach uszczerbku to 32 720 złotych, przy 50 procentach – 81 800 złotych.

Dodatkowo przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 procent od pierwszego dnia, świadczenie rehabilitacyjne, renta z ubezpieczenia wypadkowego (wyższa niż zwykła renta), dodatek pielęgnacyjny oraz refundacja kosztów leczenia.

Kiedy ZUS to za mało

W wielu przypadkach świadczenia z ZUS nie rekompensują pełni szkody. Jednorazowe odszkodowanie często nie wystarcza na pokrycie kosztów: kosztownych leków i terapii specjalistycznych, przebudowy mieszkania, stałej opieki osób trzecich, utraconego dochodu z pracy dodatkowej. Co więcej, ZUS nie wypłaca zadośćuczynienia za krzywdę niematerialną – ból, cierpienie, pogorszenie jakości życia.

W takiej sytuacji możesz wystąpić z dodatkowymi roszczeniami do pracodawcy na podstawie Kodeksu cywilnego. To prawo przysługuje niezależnie od tego, czy wciąż u niego pracujesz.

Uwaga! Roszczenia wobec pracodawcy mają charakter uzupełniający. Najpierw musisz wykorzystać świadczenia z ZUS. Dopiero gdy się okaże, że nie pokrywają pełni szkody, możesz skutecznie żądać dodatkowych kwot. Warto więc najpierw otrzymać decyzję ZUS o odszkodowaniu.

Czego możesz żądać od pracodawcy

Na podstawie Kodeksu cywilnego przysługują Ci trzy rodzaje świadczeń:

  • Odszkodowanie jednorazowe za szkodę majątkową (art. 444 § 1 k.c.) – obejmuje koszty leczenia niepokryte przez ZUS, zakup sprzętu ortopedycznego, leki, dojazdy na rehabilitację, przebudowę mieszkania oraz utracone zarobki.
  • Zadośćuczynienie za krzywdę (art. 445 § 1 k.c.) – rekompensata za ból, cierpienie psychiczne, pogorszenie jakości życia, niemożność wykonywania wcześniejszych aktywności. Wysokość zależy od stopnia cierpienia, wieku, trwałości skutków. W praktyce kwoty wahają się od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych.
  • Renta (art. 444 § 2 k.c.) – stałe miesięczne świadczenie z tytułu zwiększonych potrzeb (opieka, zabiegi, specjalna dieta) lub zmniejszenia widoków na przyszłość (niemożność awansu, konieczność zmiany zawodu).

Co musisz udowodnić

Samo stwierdzenie choroby zawodowej nie wystarczy. Musisz wykazać trzy przesłanki:

  • Odpowiedzialność pracodawcy – naruszenie przepisów BHP, niewłaściwa organizacja stanowiska, brak środków ochrony, narażenie na szkodliwe czynniki. Dowody: protokoły PIP, dokumentacja stanowiska, zeznania świadków.
  • Szkoda – orzeczenie ZUS, dokumentacja medyczna, rachunki za leczenie, opinie biegłych.
  • Związek przyczynowy – choroba powstała przez zaniedbania pracodawcy. Dowody: opinie lekarzy medycyny pracy, dokumentacja narażenia, dowody braku właściwych warunków BHP.

Procedura krok po kroku

  1. Zbierz dokumentację – decyzję ZUS o chorobie zawodowej i odszkodowaniu, dokumentację medyczną, rachunki za leczenie, protokoły PIP, dokumentację stanowiska pracy.
  2. Wezwij pracodawcę – wyślij wezwanie do zapłaty z konkretną kwotą i terminem (min. 14 dni). Jeśli zapłaci dobrowolnie, unikniesz procesu.
  3. Złóż pozew – jeśli pracodawca odmówi, złóż pozew do sądu pracy. Wskaż podstawę prawną, wylicz kwoty, dołącz dowody.
  4. Postępowanie sądowe – sąd powoła biegłego lekarza. Aktywnie uczestniczy w rozprawach, składaj dowody, wnioskuj o przesłuchanie świadków.
  5. Egzekucja – po wyroku i jego uprawomocnieniu, jeśli pracodawca nie zapłaci, wszczep egzekucję komorniczą.

Przedawnienie – nie czekaj

Masz trzy lata od dnia, gdy dowiedziałeś się o chorobie i jej związku z pracą. Termin liczy się zazwyczaj od daty decyzji ZUS. Nie zwlekaj – im szybciej zaczniesz, tym łatwiej zgromadzisz dowody.

Praktyczne wskazówki

  • Dokumentuj wszystko – każdy rachunek, prowadź dziennik dolegliwości, opisuj wpływ choroby na życie.
  • Szukaj pomocy prawnej – sprawy odszkodowawcze są skomplikowane. Konsultuj się ze specjalistą.
  • Nie rezygnuj ze świadczeń ZUS – są podstawą dalszych roszczeń.
  • Działaj konsekwentnie – proces może trwać długo, ale dobra dokumentacja zwiększa szanse na sukces.

Choroba zawodowa to problem nie tylko medyczny, ale też finansowy. Masz prawo do pełnej rekompensaty – zarówno z ZUS, jak i od pracodawcy. Nie bój się dochodzić swoich praw.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  2. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061)
