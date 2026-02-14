Choroba zawodowa to schorzenie z urzędowego wykazu, powstałe wskutek narażenia zawodowego, które może być stwierdzone także po zakończeniu pracy.

Pracownikowi z chorobą zawodową przysługuje szereg świadczeń z ZUS, w tym jednorazowe odszkodowanie (od 1636 zł za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu od 2025 r.) i zasiłek chorobowy 100 proc.

Jeśli świadczenia z ZUS nie pokrywają pełnej szkody (np. kosztów leczenia, utraconych zarobków, zadośćuczynienia za ból), możesz dochodzić dodatkowych roszczeń od pracodawcy na podstawie Kodeksu cywilnego.

Aby skutecznie dochodzić roszczeń od pracodawcy, musisz udowodnić jego odpowiedzialność (np. zaniedbania BHP), szkodę i związek przyczynowy między zaniedbaniami a chorobą.

Choroba zawodowa – podstawowe informacje

Choroba zawodowa to schorzenie wymienione w urzędowym wykazie, które powstało w wyniku narażenia zawodowego. Może zostać stwierdzona nie tylko w trakcie zatrudnienia, ale także po jego zakończeniu – pod warunkiem że objawy pojawią się w przewidzianym przepisami okresie.

Do najczęściej rozpoznawanych chorób zawodowych należą: choroby zakaźne (borelioza, gruźlica, WZW), choroby skóry (alergiczne zapalenie, egzema), choroby układu oddechowego (astma zawodowa, POChP), schorzenia układu ruchu (zespół cieśni nadgarstka, zapalenia ścięgien), pylice płuc oraz nowotwory związane z narażeniem zawodowym.

Świadczenia z ZUS – pierwsza linia wsparcia

Pracownik z rozpoznaną chorobą zawodową otrzymuje z ZUS szeroki katalog świadczeń. Najważniejsze to jednorazowe odszkodowanie – od kwietnia 2025 roku wynosi 1636 złotych za każdy procent stałego uszczerbku na zdrowiu. Przy 20 procentach uszczerbku to 32 720 złotych, przy 50 procentach – 81 800 złotych.

Dodatkowo przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 procent od pierwszego dnia, świadczenie rehabilitacyjne, renta z ubezpieczenia wypadkowego (wyższa niż zwykła renta), dodatek pielęgnacyjny oraz refundacja kosztów leczenia.

Kiedy ZUS to za mało

W wielu przypadkach świadczenia z ZUS nie rekompensują pełni szkody. Jednorazowe odszkodowanie często nie wystarcza na pokrycie kosztów: kosztownych leków i terapii specjalistycznych, przebudowy mieszkania, stałej opieki osób trzecich, utraconego dochodu z pracy dodatkowej. Co więcej, ZUS nie wypłaca zadośćuczynienia za krzywdę niematerialną – ból, cierpienie, pogorszenie jakości życia.

W takiej sytuacji możesz wystąpić z dodatkowymi roszczeniami do pracodawcy na podstawie Kodeksu cywilnego. To prawo przysługuje niezależnie od tego, czy wciąż u niego pracujesz.

Uwaga! Roszczenia wobec pracodawcy mają charakter uzupełniający. Najpierw musisz wykorzystać świadczenia z ZUS. Dopiero gdy się okaże, że nie pokrywają pełni szkody, możesz skutecznie żądać dodatkowych kwot. Warto więc najpierw otrzymać decyzję ZUS o odszkodowaniu.

Czego możesz żądać od pracodawcy

Na podstawie Kodeksu cywilnego przysługują Ci trzy rodzaje świadczeń:

Odszkodowanie jednorazowe za szkodę majątkową (art. 444 § 1 k.c.) – obejmuje koszty leczenia niepokryte przez ZUS, zakup sprzętu ortopedycznego, leki, dojazdy na rehabilitację, przebudowę mieszkania oraz utracone zarobki.

(art. 444 § 1 k.c.) – obejmuje koszty leczenia niepokryte przez ZUS, zakup sprzętu ortopedycznego, leki, dojazdy na rehabilitację, przebudowę mieszkania oraz utracone zarobki. Zadośćuczynienie za krzywdę (art. 445 § 1 k.c.) – rekompensata za ból, cierpienie psychiczne, pogorszenie jakości życia, niemożność wykonywania wcześniejszych aktywności. Wysokość zależy od stopnia cierpienia, wieku, trwałości skutków. W praktyce kwoty wahają się od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych.

(art. 445 § 1 k.c.) – rekompensata za ból, cierpienie psychiczne, pogorszenie jakości życia, niemożność wykonywania wcześniejszych aktywności. Wysokość zależy od stopnia cierpienia, wieku, trwałości skutków. W praktyce kwoty wahają się od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych. Renta (art. 444 § 2 k.c.) – stałe miesięczne świadczenie z tytułu zwiększonych potrzeb (opieka, zabiegi, specjalna dieta) lub zmniejszenia widoków na przyszłość (niemożność awansu, konieczność zmiany zawodu).

Co musisz udowodnić

Samo stwierdzenie choroby zawodowej nie wystarczy. Musisz wykazać trzy przesłanki:

Odpowiedzialność pracodawcy – naruszenie przepisów BHP, niewłaściwa organizacja stanowiska, brak środków ochrony, narażenie na szkodliwe czynniki. Dowody: protokoły PIP, dokumentacja stanowiska, zeznania świadków.

– naruszenie przepisów BHP, niewłaściwa organizacja stanowiska, brak środków ochrony, narażenie na szkodliwe czynniki. Dowody: protokoły PIP, dokumentacja stanowiska, zeznania świadków. Szkoda – orzeczenie ZUS, dokumentacja medyczna, rachunki za leczenie, opinie biegłych.

– orzeczenie ZUS, dokumentacja medyczna, rachunki za leczenie, opinie biegłych. Związek przyczynowy – choroba powstała przez zaniedbania pracodawcy. Dowody: opinie lekarzy medycyny pracy, dokumentacja narażenia, dowody braku właściwych warunków BHP.

Procedura krok po kroku

Zbierz dokumentację – decyzję ZUS o chorobie zawodowej i odszkodowaniu, dokumentację medyczną, rachunki za leczenie, protokoły PIP, dokumentację stanowiska pracy. Wezwij pracodawcę – wyślij wezwanie do zapłaty z konkretną kwotą i terminem (min. 14 dni). Jeśli zapłaci dobrowolnie, unikniesz procesu. Złóż pozew – jeśli pracodawca odmówi, złóż pozew do sądu pracy. Wskaż podstawę prawną, wylicz kwoty, dołącz dowody. Postępowanie sądowe – sąd powoła biegłego lekarza. Aktywnie uczestniczy w rozprawach, składaj dowody, wnioskuj o przesłuchanie świadków. Egzekucja – po wyroku i jego uprawomocnieniu, jeśli pracodawca nie zapłaci, wszczep egzekucję komorniczą.

Przedawnienie – nie czekaj

Masz trzy lata od dnia, gdy dowiedziałeś się o chorobie i jej związku z pracą. Termin liczy się zazwyczaj od daty decyzji ZUS. Nie zwlekaj – im szybciej zaczniesz, tym łatwiej zgromadzisz dowody.

Praktyczne wskazówki

Dokumentuj wszystko – każdy rachunek, prowadź dziennik dolegliwości, opisuj wpływ choroby na życie.

– każdy rachunek, prowadź dziennik dolegliwości, opisuj wpływ choroby na życie. Szukaj pomocy prawnej – sprawy odszkodowawcze są skomplikowane. Konsultuj się ze specjalistą.

– sprawy odszkodowawcze są skomplikowane. Konsultuj się ze specjalistą. Nie rezygnuj ze świadczeń ZUS – są podstawą dalszych roszczeń.

– są podstawą dalszych roszczeń. Działaj konsekwentnie – proces może trwać długo, ale dobra dokumentacja zwiększa szanse na sukces.

Choroba zawodowa to problem nie tylko medyczny, ale też finansowy. Masz prawo do pełnej rekompensaty – zarówno z ZUS, jak i od pracodawcy. Nie bój się dochodzić swoich praw.

Podstawa prawna:

Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061)

Mówi Anna Szaniawska regionalny rzecznik prasowy ZUS w Małopolsce