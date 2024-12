ZUS: Świadczenia rodzinne do zwrotu! Oni muszą oddawać babciowe i nie tylko

Dopłata do pensji 1380 złotych! Wypłaty ruszą z wyrównaniem od lipca 2024 roku

Jak zwrócić świadczenia rodzinne do ZUS?

Program Aktywny Rodzic wyklucza możliwość jednoczesnego pobierania świadczeń z RKO - przypomina ZUS. Jednocześnie ostrzega, że rodzice, którzy otrzymywali RKO i złożyli wnioski o nowe świadczenia, muszą zwrócić nadpłacone kwoty. Takie pisma zostały już wysłane 4 i 5 grudnia.

Rodzice mają kilka opcji zwrotu: mogą dokonać jednorazowej wpłaty, rozłożyć zwrot na raty lub ZUS może potrącać nadpłaconą kwotę z bieżących świadczeń rodzinnych. Program Aktywny Rodzic ma na celu wspieranie rodziców, ale wymaga dokładnego rozliczenia z wcześniejszych świadczeń.

Jak przypomina Wojciech Dąbrówka, rzecznik ZUS, "rodzinny kapitał opiekuńczy wypłacony za miesiące, za które zostało przyznane świadczenie aktywnie w żłobku, aktywnie w domu lub aktywni rodzice w pracy, podlega rozliczeniu z ZUS.

Zgodnie z listoapdowymi danymi ZUS - w ramach programu Aktywny Rodzic -, wypłacił do tej pory 317,5 mln zł. Wsparcie trafiło do ponad 272 tys. dzieci. Wnioski o świadczenia rodzinne z programu można składać od 1 października wyłącznie drogą elektroniczną.

Przypomnijmy, że tzw. babciowe z programu Aktywny rodzic będzie przysługiwać rodzicom dzieci do 3. roku życia (w szczególnych przypadkach do 4. roku życia). Osoby kwalifikujące się do programu będą dostawać 1500 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością 1900 zł miesięcznie.

To świadczenie rodzinne będzie wypłacane przez dwa lata od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy pierwszy rok życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym skończy trzeci rok życia. Warunkiem jest aktywność zawodowa rodziców i nie wysyłanie dziecka do żłobka, przedszkola, czy klubu dziecięcego.

Program traktuje kobiety na urlopie macierzyńskim, czy "ciążowym L4" jako aktywne zawodowo, więc pieniądze z programu dalej jej przysługują. Warunkiem jest jednak podleganie przez rodziców ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownego od postawy, której łączna wysokość jest nie mniejsza niż min. wynagrodzenie za pracę (od lipca 4300 zł). W efekcie rodzice, którzy będą np. pracować na pół etatu, za kwotę mniejszą niż minimalna krajowa, nie dostaną babciowego.