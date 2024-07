ZUS zaniża seniorom emerytury! Seniorze, sprawdź czy masz pełną kwotę

ZUS wypłacał zaniżone emerytury

W 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał ponad 3,6 mln decyzji w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych. Jak poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski - „wyrównania wypłacono jedynie w 4706 sprawach, co stanowi 0,12 proc. ogółu wydanych decyzji, w tym na skutek zmiany decyzji w wyniku wyroków sądów, które mogły być spowodowane odmienną interpretacją przepisów, bądź oceną dowodów”.

Jak podaje money.pl, z danych przedstawionych w 2023 przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w latach 2016-2022 błędnych decyzji ZUS było 17 145 błędnie wydanych decyzji. Ponad 16 tys. świadczeń zostało wyrównanych do wysokości prawidłowo obliczonego świadczenia.

Mimo popełnianych błędów zmian w wyliczaniu świadczeń jednak nie będzie. "W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są obecnie prowadzone prace nad zmianami w zakresie zasad obliczania wysokości świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego" - przekazało ministerstwo w odpowiedzi na pytanie money.pl.

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Każdemu seniorowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji ZUS do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji), w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie składamy w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Jeżeli ZUS uzna, że złożone odwołanie jest zasadne, to Zakład zmieni albo uchyli decyzję. Ma na to 30 dni od otrzymania odwołania. Jeśli odwołanie zostanie przekazane do sądu, to nastąpi to w terminie 30 dni od otrzymania odwołania. Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok, w którym może zmienić decyzję albo oddalić odwołanie. Jeśli nie zgadzamy się z wyrokiem sądu, składamy apelację w sądzie, który wydał wyrok. Rozpatrzy ją sąd drugiej instancji. Od wyroku w apelacji można jeszcze odwołać się do Sądu Najwyższego.

Kiedy złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Wniosek do ZUS o przeliczenie emerytury można złożyć w przypadku, gdy senior po przyznaniu świadczenia pracował, opłacał składki lub mógł udokumentować zarobki z lat przed przejściem na emeryturę. ZUS zrobi to tylko na wniosek zainteresowanego. Wniosek o ponowne naliczenie emerytury ERPO jest dostępny na stronie zus.pl.