Zbliżające się miesiące przyniosą kluczowe zmiany w harmonogramie wypłat emerytur z ZUS, wpływając na daty otrzymania świadczeń.

W listopadzie i grudniu ZUS przyspieszy wypłaty nawet dla trzech grup seniorów, zapewniając wcześniejsze pieniądze na ich kontach.

Dodatkowo, część emerytów otrzyma styczniową wypłatę już w grudniu – sprawdź, czy Twoje świadczenie również zostanie przekazane przed terminem!

Seniorzy, którzy zwykle otrzymują emeryturę 15. dnia miesiąca, tym razem nie będą musieli czekać do połowy listopada. Pieniądze powinny znaleźć się na ich kontach już w piątek, 13 listopada. Wszystko dlatego, że standardowy termin wypłaty przypada w niedzielę, a ZUS w takich sytuacjach przyspiesza przekazanie świadczeń. To jedna z dwóch zmian w listopadowym harmonogramie.

Pierwsza dotyczyła emerytów i rencistów z terminem wypłaty przypadającym na 1 listopada. Ponieważ Wszystkich Świętych w 2026 roku wypadło w niedzielę, świadczenia za listopad zostały przekazane już 30 października. W efekcie część seniorów otrzymała w październiku dwa przelewy z ZUS. Nie oznacza to jednak dodatkowego świadczenia. Druga wypłata była po prostu emeryturą za listopad, przekazaną kilka dni wcześniej.

Harmonogram wypłat ZUS na listopad 2026. Sprawdź swoją datę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. W listopadzie 2026 roku przesunięcia dotyczą dwóch z nich. Pozostałe wypłaty odbędą się zgodnie z planem.

Standardowy termin Termin wypłaty 1 listopada 30 października 6 listopada 6 listopada 10 listopada 10 listopada 15 listopada 13 listopada 20 listopada 20 listopada 25 listopada 25 listopada

W przypadku przelewów bankowych pieniądze powinny być dostępne najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym standardowy termin, jeśli wypada on w dzień wolny od pracy. Przy świadczeniach dostarczanych przez listonosza ZUS odpowiednio wcześniej przekazuje środki operatorowi pocztowemu.

Grudniowe emerytury też wcześniej. ZUS zmieni aż trzy terminy

Przed świętami Bożego Narodzenia część emerytów otrzyma pieniądze szybciej, niż wynikałoby to ze standardowego kalendarza. W grudniu 2026 roku przesunięcia obejmą trzy grupy świadczeniobiorców. Osoby, których termin wypłaty przypada na 6 grudnia, powinny otrzymać świadczenie najpóźniej w piątek, 4 grudnia. Z kolei emerytury wypłacane standardowo 20. dnia miesiąca zostaną przyspieszone na 18 grudnia. Obie zmiany wynikają z tego, że zwyczajowe terminy przypadają w niedziele.

Trzecia korekta dotyczy wypłat zaplanowanych na 25 grudnia. Ponieważ jest to pierwszy dzień Bożego Narodzenia, pieniądze mają trafić do seniorów wcześniej – 23 grudnia. Dla wielu gospodarstw domowych wcześniejsze wpływy mogą ułatwić zaplanowanie świątecznych wydatków. Warto jednak pamiętać, że zmiana terminu nie oznacza dodatkowej wypłaty.

Styczniowa emerytura jeszcze w grudniu. Kto dostanie przelew przed Nowym Rokiem?

Na grudniowych przesunięciach kalendarzowych zmiany się nie skończą. Osoby, które standardowo otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca, dostaną styczniowe świadczenie jeszcze przed końcem 2026 roku. Powód jest prosty: 1 stycznia przypada Nowy Rok, czyli dzień ustawowo wolny od pracy. Dlatego ZUS musi przyspieszyć przekazanie pieniędzy. Seniorzy z terminem wypłaty na pierwszy dzień miesiąca mogą więc zobaczyć na koncie w grudniu dwa świadczenia: grudniowe i styczniowe. Trzeba jednak uwzględnić, że kolejna regularna wypłata nastąpi dopiero w lutym.

Czy wcześniejsza wypłata oznacza wyższą emeryturę?

Przesunięcia w harmonogramie ZUS nie mają wpływu na wysokość świadczeń. Emeryci i renciści otrzymają taką samą kwotę, jaka przysługuje im za dany miesiąc. Zmieni się jedynie data przekazania pieniędzy. Ma to szczególne znaczenie dla osób, które otrzymują świadczenia pod koniec poprzedniego miesiąca. Wcześniejszy przelew może oznaczać dłuższą przerwę do następnej wypłaty, dlatego warto uwzględnić nowe daty przy planowaniu domowego budżetu.

Laury Biznesu 2026 - Aleś Bialacki