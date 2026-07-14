Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Kto i ile pieniędzy odzyska z ZUS?

To prawdziwy zastrzyk gotówki dla portfeli setek tysięcy przedsiębiorców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wielką akcję zwrotu pieniędzy dla osób, które nadpłaciły składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jak informuje ZUS, na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już łącznie blisko 1,26 miliarda złotych. To efekt, jaki przyniosło roczne rozliczenie składki zdrowotnej, które w 2026 roku dotyczyło dochodów z 2025 roku.

Obowiązek złożenia rocznego rozliczenia miało ponad 2,77 miliona płatników, a z danych ZUS wynika, że większość z nich, bo prawie 1,96 miliona, zapłaciła więcej niż powinna. Łączna kwota nadpłat przekroczyła 2,13 miliarda złotych, co wyjaśnia skalę obecnych zwrotów. Proces ten dotyczy osób, które w 2025 roku prowadziły działalność gospodarczą i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu.

Złożyłeś wniosek o zwrot? Sprawdź, do kiedy ZUS przeleje pieniądze

Przedsiębiorcy, którym po rocznym rozliczeniu wyszła nadpłata, mogli złożyć wniosek o jej zwrot do 1 czerwca tego roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma czas na przekazanie tych środków najpóźniej do 3 sierpnia 2026 roku – jest to ostateczny termin zwrotu nadpłaty. Jak wynika z opublikowanych danych, ZUS obsłużył już ponad 99% wszystkich złożonych wniosków, a pieniądze systematycznie trafiają na konta płatników. Jeśli więc złożyłeś wniosek i wciąż czekasz na przelew, warto uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Pieniądze powinny pojawić się na twoim koncie w najbliższych tygodniach.

Tyle wynosi składka zdrowotna w 2026 roku

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Nie złożyłeś wniosku o zwrot z ZUS? Sprawdź, co stanie się z twoją nadpłatą

Co z osobami, które miały nadpłatę, ale z jakiegoś powodu nie złożyły wniosku o jej zwrot? Można spać spokojnie – pieniądze nie przepadną. W takiej sytuacji, która dotyczy aż 1,1 miliona przedsiębiorców, ZUS automatycznie rozliczy nadpłaconą kwotę na koncie płatnika. Oznacza to, że środki te zostaną przeznaczone na pokrycie przyszłych lub bieżących składek. Warto jednak pamiętać, że jeśli przedsiębiorca miał jakiekolwiek zaległości w ZUS lub nienależnie pobrane świadczenia, nadpłata w pierwszej kolejności pokryje te zobowiązania.

Nadpłata i niedopłata składki zdrowotnej. Skąd wynikają te różnice?

Rozliczenie roczne to jednak miecz obosieczny. Dla wielu oznaczało ono nie tylko zwroty, ale również konieczność dopłaty. Z danych ZUS wynika, że 546 tysięcy przedsiębiorców musiało w tym roku uregulować niedopłatę na łączną kwotę ponad 1,22 miliarda złotych. Taka sytuacja pokazuje, że system rozliczeń działa w obie strony, korygując finanse zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść płatnika.

Różnice te wynikają ze sposobu naliczania składki zdrowotnej, której ostateczna wysokość zależy od rocznego dochodu firmy. W trakcie roku przedsiębiorcy opłacają składki w formie zaliczek, które są często oparte na prognozach lub danych z poprzednich okresów. Dopiero po zakończeniu roku podatkowego i podsumowaniu wszystkich przychodów oraz kosztów można dokładnie wyliczyć należną składkę, co prowadzi do powstania nadpłaty lub niedopłaty.

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