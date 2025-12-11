Strajk ostrzegawczy w Kauflandzie odbędzie się 14 grudnia w godzinach 12:00-14:00 we wszystkich marketach i magazynach w Polsce

Kaufland ogłasza podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2026

Sieć handlowa Kaufland zapowiada podwyżki dla ponad 12 tysięcy pracowników zatrudnionych na stanowiskach sprzedawca, kasjer oraz pracownik porządkowy. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Wynagrodzenie na tych stanowiskach wyniesie wraz z dodatkami od 5300 do 6200 złotych brutto.

Od marca 2026 roku podwyżki obejmą także pracowników na innych stanowiskach w marketach i centrach logistycznych. Szczegółowe informacje o zakresie i harmonogramie zmian firma przedstawi w lutym przyszłego roku.

Kaufland w specjalnym komunikacie podkreśla, że w ostatnich pięciu latach łączny wzrost wynagrodzeń w firmie wyniósł ponad 30 procent. To stawia sieć na drugim miejscu w branży handlowej pod względem poziomu płac.

Strajk ostrzegawczy w marketach Kaufland już w niedzielę

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Konfederacja Pracy zaplanowało akcję protestacyjną na 14 grudnia. Strajk ostrzegawczy potrwa dwie godziny - od 12:00 do 14:00. Protest obejmie wszystkie markety oraz magazyny Kaufland w całej Polsce.

Data nie jest przypadkowa. To jedna z trzech grudniowych niedziel handlowych, okres wzmożonego ruchu w sklepach. Klienci robiący przedświąteczne zakupy mogą napotkać utrudnienia w obsłudze.

Pracownicy zabezpieczą swoje stanowiska i wstrzymają wykonywanie obowiązków. Personel zgromadzi się przed wejściami do sklepów z transparentami i banerami. Organizatorzy zapewniają, że strajk jest w pełni legalny i żaden pracownik nie poniesie negatywnych konsekwencji.

Postulaty związków zawodowych w Kauflandzie

Związki zawodowe stawiają konkretne żądania finansowe. Chcą, aby każdy pracownik Kauflandu otrzymał podwyżkę w wysokości 1200 złotych brutto. Związkowcy podkreślają, że obecne wynagrodzenia ledwo przekraczają najniższą krajową, czyli 4666 zł brutto.

Oprócz kwestii płacowych organizatorzy strajku wskazują na problemy z warunkami pracy. Pracownicy skarżą się na przeciążenie obowiązkami i brak szacunku ze strony pracodawcy. OPZZ Konfederacja Pracy podkreśla, że firma notuje wysokie zyski, podczas gdy personel zmaga się z trudnymi warunkami zatrudnienia.

Pakiet benefitów pozapłacowych w Kauflandzie

Kaufland oferuje pracownikom szeroki katalog świadczeń dodatkowych. Małgorzata Ławnik, Dyrektor Personalny w Kaufland Polska, podkreśla znaczenie stabilności i pewności zatrudnienia w niepewnych czasach:

Kaufland jako jedna z największych sieci handlowych w kraju niezmiennie dokłada wszelkich starań, aby wyznaczać najwyższe standardy w ramach realizowanej polityki personalnej, a tym samym oferować konkurencyjne na rynku warunki zatrudnienia. Doskonale rozumiemy również, że w dzisiejszych, niepewnych czasach pracownicy oczekują przede wszystkim stabilności i pewności zatrudnienia. Naszą konkurencyjność budujemy na wyjątkowo bogatym pakiecie benefitów pozapłacowych, który realnie wspiera naszych pracowników i ich rodziny w życiu codziennym – od prywatnej opieki medycznej, po pakiety sportowe i wsparcie socjalne. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa finansowego i socjalnego, ponieważ wierzymy, że doceniony pracownik to klucz do naszego wspólnego sukcesu

W grudniu pracownicy marketów otrzymali dwukrotne doładowanie bonów zakupowych o łącznej wartości od 1060 do 1100 złotych. Dodatkowo firma rozdała ponad 19 tysięcy paczek świątecznych dla obecnych i emerytowanych pracowników.

Pakiet benefitów obejmuje kartę MultiSport, prywatną opiekę medyczną, możliwość objęcia nią rodziny, sezonowe szczepienia przeciwko grypie oraz wykłady prozdrowotne. W centrali i magazynach dostępne są gabinety fizjoterapeutyczne, firmowa siłownia i zajęcia sportowe.

Dodatkowe bezpieczeństwo finansowe zapewnia grupowe ubezpieczenie na życie i NNW na preferencyjnych warunkach. Firma wspiera pracowników przez system bezzwrotnych zapomóg dla osób w trudnej sytuacji losowej oraz wyprawkę dla nowych rodziców.

Czy dojdzie do niedzielnego strajku w Kauflandzie?

W świetle ogłoszonych przez Kaufland podwyżek wynagrodzeń nie jest pewne, czy zaplanowany na 14 grudnia strajk ostrzegawczy faktycznie się odbędzie. Propozycja pracodawcy może wpłynąć na decyzję związków zawodowych o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej. Czekamy teraz na oficjalny komunikat OPZZ Konfederacja Pracy w sprawie dalszych kroków i ewentualnego utrzymania planu strajku.