Zwolnienia grupowe nabierają tempa. 20 tys. pracowników "na bruk"

Zwolnienia grupowe nabierają tempa. 20 tys. pracowników do zwolnienia - to najgorszy wynik z rynku pracy od 2022 r. Liczby rosną nie tylko miesiąc do miesiąca, lecz także rok do roku. Eksperci mówią o korekcie na rynku pracy, która może się nie skończyć szybko - informuje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna". Najgorzej jest m.in. w Łodzi gdzie w tym roku osiem zakładów zgłosiło zamiar zwolnienia 1360 osób.