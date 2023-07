i Autor: Shutterstock

CD Projekt

Zwolnienia w CD Projekt. Z firmy odejdzie aż 100 osób

Spółka CD Projekt poinformowała w wydanym komunikacie, że zwolni aż 9 proc. pracowników. To kolejna fala zwolnień u największego polskiego producenta gier. Redukcje mają potrwać do pierwszego kwartału przyszłego roku, obejmą ok. 100 osób. Będzie to kosztowało spółkę ok. 4,5 mln zł.