Zwolnienie z podatku dla emerytów 2024. Ile zaoszczędzą seniorzy?

Kto nie płaci podatku dochodowego?

Emeryci nie płacą podatku dochodowego do kwoty 30 000 zł rocznie, co konkretnie dotyczy emerytów i rencistów pobierających świadczenie do 2500 zł miesięcznie. ZUS ustala zaliczkę na PIT dopiero, gdy emerytura jest wyższa od 2 500 zł – niższe świadczenia są zwolnione z podatku. Seniorzy otrzymujący wyższe świadczenia płacą podatek jedynie od kwoty przekraczającej 2500 zł brutto, w wysokości 12 proc. Reforma podatkowa podniosła też drugi próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł Dochody powyżej tej sumy są opodatkowane stawką 32 proc.

Nie ma podatku, ale jest składka zdrowotna

Emeryci zwolnieni z podatku niestety nie dostają całej kwoty emerytury 2 500 zł na rękę. Niezależnie od wysokości jest ona bowiem pomniejszana o 9 proc. z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę zdrowotna nie ulega odliczeniu od podatku.

Taki sposób pobierania tej składki w znacznym stopniu zniwelował efekt zwolnienia z podatku – za pośrednictwem wysokiej kwoty wolnej w PIT – najniższych emerytur. Przed zmianami bowiem kwota wolna była dużo mniejsza, ale 7,75 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane było od podatku, co w praktyce oznaczało obciążenie emerytury brutto odpisem na składkę zdrowotną w wysokości 1,25 proc.

Jak rozliczyć PIT?

Emerytury do 2500 zł brutto miesięcznie są zwolnione z podatku PIT. Pozostali emeryci, którzy nie uzyskiwali innych dochodów poza emeryturą i nie chcą skorzystać z ulg podatkowych, nie muszą składać zeznania. Robi to za nich ZUS, który w ich imieniu wysyła PIT-40A. Taki druk dostaną emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub wynik rozliczenia wyniesie zero złotych.

Ulgi podatkowe dla emerytów

Ci seniorzy, którzy jednak chcą skorzystać z ulg podatkowych, muszą wypełnić dodatkowo PIT-37. Złożyć zeznanie do urzędu skarbowego muszą też osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem. Pamiętaj! - Z możliwości odliczenia ulg nie skorzystają osoby z emeryturą do 2500 zł brutto miesięcznie, bo są zwolnione z podatku PIT.

Co emeryt może odliczyć od podatku?

Ulga rehabilitacyjna

Osoby niepełnosprawne, pobierające rentę lub mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, które opłaciły rehabilitację lub zakupiły sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Wymagany jest dokument, który stwierdza poniesienie wydatków, jak paragon lub faktura. Możemy odliczyć m.in.:

adaptację i wyposażenie mieszkań do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych,

zakup, naprawę lub najem sprzętu rehabilitacyjnego,

pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, uzdrowisku,

opiekę pielęgniarską.

Ulga na leki

Ulga na leki stanowi element ulgi rehabilitacyjnej. Umożliwia odliczenie od podatku wydatków ponoszonych m.in. na leki, ale tylko tych na receptę zleconych przez lekarza specjalistę. Od podatku nie można odliczyć kosztów suplementów diety czy środków opatrunkowych, nawet jeśli zalecił je lekarz. Ulga rehabilitacyjna przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które mają status osoby niepełnosprawnej, nie wystarczy status emeryta. Nie ma górnego pułapu wysokości ulgi, ale jest ona naliczana od wydatków, które przekroczyły w danym miesiącu 100 zł.

Ważne!

Ulgi związane z niepełnosprawnością przysługują wyłącznie tym podatnikom, którzy pobierając emeryturę lub rentę, posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności.

Ulga na Internet

Odliczenia w ramach ulgi na Internet można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Maksymalnie możesz odliczyć 760 zł, ale jeśli wydatek ponoszą małżonkowie, ulga naliczana jest podwójnie, każdy z nich ma bowiem prawo do maksymalnego limitu. Konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku i identyfikującego sprzedającego oraz kupującego. Jeśli płacisz rachunek łącznie za kilka usług, musisz pamiętać, że odliczeniu podlega wyłącznie kwota za internet.

Odliczenie darowizn

Jeśli przekazałeś darowiznę na kościół, możesz skorzystać z ulgi. Trzeba jednak pamiętać, że można odliczyć darowiznę w wysokości maksymalnie 6 proc. dochodu/przychodu. Limit ten jest wspólny dla wszystkich darowizn:

na kościół lub związek religijny,

na organizację pożytku publicznego,

honorowego krwiodawstwa,

kształcenia zawodowego.

PIT-0 dla seniora. Kto i na jakich zasadach jest zwolniony z podatku?

Polski system podatkowy przewiduje tzw. "pit zerowy" dla seniorów, który ma na celu zachęcenie do dłuższego świadczenia pracy. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki:

osiągnęły wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

pozostają w zatrudnieniu,

nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę lecz jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury).

PIT-0 przysługuje seniorom, którzy osiągają dochody tylko z określonych przepisami źródeł:

pracują na etacie (np. umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy,

są zleceniobiorcami (umowa zlecenia),

są przedsiębiorcami (formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt),

z zasiłku macierzyńskiego (senior może przyjąć na wychowanie małe dziecko i w związku z tym pobierać zasiłek macierzyński).

Zerowy PIT nie przysługuje seniorom, którzy łączą otrzymywanie emerytury (bez względu na źródło, a mogą to być: ZUS, KRUS, mundurowy system ubezpieczeń czy uposażenie sędziego w stanie spoczynku) z dorabianiem do niej. Nie skorzystają z niego również osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne wcześniej niż wskazane w przepisie 60 i 65 lat, ponieważ nie spełniają kryterium wieku. Dotyczy to m.in. służb mundurowych i osób pracujących w uciążliwych warunkach – górnicy czy hutnicy.

Ile można zyskać?

W celu skorzystania z zerowego PIT-u należy złożyć wniosek u pracodawcy. Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, mogą być zwolnieni z PIT do kwoty 85 528 zł. Przychody powyżej kwoty 85 528 zł są opodatkowane na zasadach ogólnych. Maksymalny limit zwolnionych przychodów to 115 528 zł. Na tę kwotę składa się 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku i 85 528 zł ulgi. W rezultacie pracujący seniorzy, którzy rozliczą się według skali podatkowej, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 tys. zł.

