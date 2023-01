Zwrot pieniędzy za zamieszanie z Polskim Ładem. Kto dostanie pieniądze?

"Pieniądze to nie wszystko"

Polski Ład - zwrot pieniędzy

Polski Ład wprowadził ogromny nieład w polskim systemie podatkowym w 2022 roku. W związku z tym, że niektóre zapisy wchodziły w połowie roku, inne nagle wycofywano, to teraz skarbówka ma twardy orzech do zgryzienia. Okazuje się, że wielu Polakom trzeba będzie oddawać pieniądze. Niektórzy dostaną nawet 700 zł zwrotu podatku. Jak to możliwe?

Jak wymienia "Fakt" najpierw Polski Ład, a potem Niskie Podatki namieszały w zeszłym roku w PIT. Przez pierwsze pół roku większość Polaków płaciła 17 proc. PIT, dopiero od 1 lipca stawkę podatku obniżono do 12 proc. Ponieważ obniżkę wprowadzono z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. to teraz skarbówka musi zwrócić podatnikom nadpłacony podatek. W przypadku emerytów, na zwrot podatku mogą liczyć osoby ze świadczeniami powyżej 2500 zł brutto, w przypadku pracujących – powyżej pensji 3200 zł brutto.

Im wyższa pensja i emerytura, tym zwrot podatku będzie wyższy. Na przykład przy wynagrodzeniu/emeryturze rzędu 3-4 tys. zł brutto można liczyć na zwrot od 6 do blisko 200 zł, a przy 5-6 tys. zł brutto to już kwota bliska 600 zł. Zatem po 15 lutego, kiedy to w systemie e-PIT pojawi się wypełnione przez urząd plik, warto sprawdzić, czy taki zwrot się pojawił.

