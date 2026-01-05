Zwrot PIT z 13. i 14. emerytury dotyczy głównie osób z miesięczną emeryturą lub rentą do około 2 200 zł brutto, co może oznaczać jednorazową wypłatę od kilkudziesięciu do niemal 400 zł

Zwrotu można spodziewać się szybciej, akceptując wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe online w e-Urzędzie Skarbowym już od 15 lutego; urząd ma na to do 45 dni (online) lub 90 dni (papierowo).

Zwrotu nie otrzymają osoby z zaległościami (np. nieopłacone mandaty, długi) lub te, które złożyły wniosek EPD-21 o niepobieranie zaliczek na podatek.

Zwrot PIT z 13. i 14. emerytury – kto dostanie pieniądze

Dla wielu seniorów luty może oznaczać dodatkowy przelew. Zwrot PIT z 13. i 14. emerytury trafi głównie do emerytów i rencistów, których świadczenie w 2025 r. było stosunkowo niskie. Najliczniejsza grupa uprawnionych to osoby z emeryturą lub rentą do ok. 2 200 zł brutto miesięcznie.

W ich przypadku podczas wypłaty trzynastki i czternastki potrącono zaliczkę na podatek, a w rozliczeniu rocznym może wyjść nadpłata. To właśnie ona wróci na konto.

Warto pamiętać, że z roku na rok coraz mniej osób łapie się na zwrot podatku, bo waloryzacje podnoszą emerytury i renty, a kwota wolna od podatku (30 tys. zł) pozostaje bez zmian. W efekcie część seniorów przekracza próg, przy którym pojawia się nadpłata.

Ile wyniesie zwrot podatku? nawet prawie 400 zł

Kwoty są różne, ale w niektórych przypadkach robią wrażenie. Senior z emeryturą 1 500 zł brutto może dostać ok. 210 zł zwrotu. Przy świadczeniu 2 000 zł brutto to ok. 330 zł. Najwyższe wyliczenia dotyczą kwoty 2 200 zł brutto — wtedy zwrot może wynieść nawet 378 zł - wylicza "Fakt". Potem zwrot szybko maleje. Przy 2 400 zł brutto to już ok. 144 zł, a przy 2 500 zł brutto zwrotu nie będzie wcale.

Kiedy wypłata zwrotu PIT? ważna data: 15 lutego

Deklaracje w usłudze Twój e-PIT pojawią się od 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym na stronie podatki.gov.pl. Im szybciej senior zaloguje się, sprawdzi zeznanie i je zaakceptuje, tym szybciej zobaczy pieniądze. Urząd ma maksymalnie 45 dni na zwrot w przypadku rozliczenia online. Jeśli ktoś rozlicza się papierowo, termin może się wydłużyć nawet do 90 dni.

Ci seniorzy mogą nie dostać zwrotu PIT

Nie każdy zobaczy przelew, nawet jeśli nadpłata się pojawi. Zwrot może zostać zatrzymany, gdy senior ma zaległości, np. nieopłacone mandaty, długi lub zaległy abonament RTV. W takiej sytuacji pieniądze mogą zostać zajęte przez komornika.

Zwrotu nie dostaną też osoby, które złożyły w ZUS wniosek EPD-21 o niepobieranie zaliczek na podatek w trakcie roku. Wtedy od trzynastki i czternastki nie pobrano zaliczki, więc nie ma czego oddawać — dodatki były wypłacone w wyższej kwocie.

PTNW - Modzelewski