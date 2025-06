Konflikt w Rodzinie Solorza

Od miesięcy media rozpisują się o burzliwych wydarzeniach w rodzinie Zygmunta Solorza. Kulminacją stał się konflikt miliardera z trójką jego dzieci, który doprowadził do odsunięcia ich od zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Cyfrowego Polsatu. Jak donosiły media, synowie Solorza – Piotr Żak i Tobias Solorz – zostali pozbawieni stanowisk w radach nadzorczych.

Początkiem konfliktu był list, który dzieci Solorza skierowały do wysokich menadżerów spółek należących do biznesmena. Informowały w nim o braku kontaktu z ojcem i przestrzegały przed potencjalnym przejęciem kontroli nad jego imperium. Reakcja Zygmunta Solorza była szybka i zdecydowana.

- "W ostatnich latach moje dzieci pełniły w moich spółkach różne stanowiska. W ostatnim czasie zdałem sobie sprawę, że angażowanie na obecnym etapie moich dzieci w zarządzanie firmami nie przyczynia się do większej stabilności w firmach, ani do budowania ich lepszej przyszłości" – napisał Zygmunt Solorz w liście, który trafił do mediów.

Zarobki Dzieci Zygmunta Solorza w Cyfrowym Polsacie

Zanim doszło do rodzinnego konfliktu, dzieci Zygmunta Solorza zajmowały wysokie stanowiska w spółkach Cyfrowego Polsatu, co przekładało się na ich niemałe zarobki. Piotr Żak, do 1 lipca 2024 roku wiceprzewodniczący rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu, zainkasował do tego czasu 3,2 mln zł. Jego brat, Tobias Solorz, który zasiadał w radzie nadzorczej do 8 października 2024 roku, zarobił jeszcze więcej, bo aż 5,1 mln zł. Oznacza to, że łącznie synowie Zygmunta Solorza zarobili ponad 8 milionów złotych w Cyfrowym Polsacie w ciągu zaledwie kilku miesięcy 2024 roku.

Ile zarobił Zygmunt Solorz?

Zygmunt Solorz, jako szef rady nadzorczej w spółkach grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat, w ubiegłym roku otrzymał 10 mln 875 tys. zł. Z tej kwoty 8 mln 60 tys. zł to wynagrodzenie zasadnicze, a 2 mln 815 tys. zł – wynagrodzenie dodatkowe. W porównaniu do 2023 roku, jego pensja wzrosła o 4 mln zł.

Jednak, jak wynika ze sprawozdania z wynagrodzeń, to nie Zygmunt Solorz był najlepiej wynagradzanym menadżerem w spółkach Cyfrowego Polsatu.

Zarobki Justyny Kulki

Justyna Kulka, żona Zygmunta Solorza, w 2024 roku zarobiła łącznie 12 mln 579 tys. zł w Cyfrowym Polsacie. Z tej kwoty 4 mln 343 tys. zł stanowiło wynagrodzenie podstawowe, a aż 8 mln 242 tys. zł – wynagrodzenie dodatkowe. Justyna Kulka została wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu 20 czerwca 2024 roku. Wcześniej pracowała w strukturach imperium Zygmunta Solorza. Co ciekawe, jej wynagrodzenie dodatkowe było niemal dwukrotnie wyższe od podstawowego.

