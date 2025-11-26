Dotacje na przetwórstwo ekologiczne do wzięcia. Na niektóre wnioski zostało tylko kilka dni

Analiza Planu Strategicznego WPR ujawnia, że na dotacje na przetwórstwo ekologiczne można uzyskać nawet 10 milionów złotych dofinansowania

Priorytetowe traktowanie rolników ekologicznych zapewnia im wyższe dofinansowanie na maszyny sięgające aż 65% kosztów

Tylko do 28 listopada trwa nabór wniosków na rozwój małych gospodarstw, gdzie można uzyskać ryczałt w wysokości 120 tysięcy złotych

Eksperci wskazują, że środki z KPO i WPR to kluczowe narzędzia, by wykorzystać rosnący rynek żywności ekologicznej, którego wartość przekroczyła 2 miliardy złotych

Jak sfinansować przetwórstwo ekologiczne? Dotacje na maszyny i zakłady

Producenci i przetwórcy ekologiczni zyskali potężne narzędzie do rozwoju swojej działalności. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027, uruchomiło specjalne wsparcie dedykowane przetwórstwu. Mowa o interwencji „Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości”, w której można ubiegać się o dofinansowanie pokrywające nawet 60% kosztów kwalifikowanych. Co ważne, maksymalna kwota pomocy na jeden projekt może wynieść aż 10 milionów złotych. Pieniądze te warto przeznaczyć na inwestycje realizowane poza gospodarstwem, takie jak budowa nowych lub modernizacja istniejących zakładów przetwórczych. Dostępne środki trafiają w doskonały moment, gdyż polskie rolnictwo ekologiczne prężnie się rozwija. Według danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w 2024 roku liczba producentów ekologicznych wzrosła o ponad 3%, a powierzchnia upraw zwiększyła się o niemal 9%, przekraczając łącznie 691 tysięcy hektarów.

To jednak nie jedyna forma pomocy, na którą mogą liczyć gospodarstwa ekologiczne. Równolegle Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oferuje wsparcie w ramach programu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność”. Warto podkreślić, że w tym naborze rolnicy ekologiczni są traktowani priorytetowo i mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 65% kosztów, podczas gdy dla rolników konwencjonalnych próg ten ustalono na 45%. Fundusze te można przeznaczyć na zakup nowoczesnych maszyn kluczowych dla przetwórstwa, na przykład kombajnów do zbioru owoców i warzyw, linii sortujących czy maszyn pakujących. Dodatkowym, uzupełniającym źródłem finansowania są także środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), które wspierają rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej oraz inwestycje w tak zwane rolnictwo 4.0.

Rynek żywności ekologicznej rośnie. Jakie dotacje pomogą w marketingu i sprzedaży?

Dla przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju jeszcze przed zbliżającymi się świętami, przygotowano programy z krótszymi terminami naboru. Warto się spieszyć, ponieważ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tylko do 19 grudnia bieżącego roku przyjmuje wnioski na zakup nowoczesnych maszyn do zbioru. Program ten jest skierowany do grup producentów (minimum trzech) i oferuje preferencyjne dofinansowanie do 65% dla rolników ekologicznych. Jeszcze mniej czasu, bo do 28 listopada, trwa nabór w ramach interwencji „Rozwój małych gospodarstw”. Tutaj można uzyskać ryczałt w wysokości 120 tysięcy złotych na rozwój produkcji ekologicznej lub tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Warto też pamiętać, że mniejsze gospodarstwa ekologiczne, o powierzchni do 10 hektarów, otrzymują wyższe dopłaty bezpośrednie oraz dodatkową premię za zrównoważoną produkcję, co dodatkowo wzmacnia ich potencjał inwestycyjny.

Wszystkie te instrumenty finansowe trafiają na bardzo podatny grunt, ponieważ polski rynek certyfikowanej żywności rozwija się w imponującym tempie. Z danych udostępnionych przez Polską Izbę Żywności Ekologicznej wynika, że już w 2023 roku jego wartość przekroczyła 2 miliardy złotych, a roczna dynamika sprzedaży sięgnęła 7,5%. Wyjątkową okazją do zwiększenia przychodów jest zbliżający się okres przedświąteczny. Jak informuje portal Wiadomości Handlowe, w tym roku konsumenci coraz chętniej sięgają po takie produkty jak mąka ekologiczna, certyfikowane masło czy bakalie bio. Aby skutecznie wykorzystać ten trend, rolnicy mogą skorzystać ze szkoleń z marketingu, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył w tym roku 65 milionów złotych. Dodatkowym wsparciem są środki z WPR, dzięki którym organizacje branżowe mogą uzyskać zwrot nawet do 80% kosztów kampanii promujących żywność ekologiczną, co pomaga budować silną markę i docierać do szerszego grona klientów.

