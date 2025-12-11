Pod numerem 22 626 37 90 rolnicy mogą uzyskać informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach i rehabilitacji

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–14:00

To pierwszy krok KRUS w kierunku cyfryzacji i ułatwienia kontaktu z rolnikami

Telefon nie zastąpi wizyty w placówce, ale pomoże ustalić, jak załatwić konkretną sprawę

Numer telefonu KRUS: jak skontaktować się z infolinią

Rolnicy potrzebujący informacji mogą dzwonić do KRUS pod numer 22 626 37 90. Linia działa od poniedziałku do piątku między 9:00 a 14:00. W tych godzinach konsultanci KRUS odpowiadają na pytania dotyczące procedur i wskazują dalsze kroki.

To rozwiązanie szczególnie dla osób, które nie wiedzą, od czego zacząć załatwianie formalności. Zamiast jechać do miasta, można najpierw zadzwonić i dowiedzieć się, jakie dokumenty przygotować.

Jakie informacje można uzyskać przez telefon do KRUS

Infolinia KRUS obejmuje szeroki zakres tematów związanych z działalnością Kasy. Konsultanci udzielają informacji o:

ubezpieczeniach społecznych rolników

świadczeniach emerytalno-rentowych

rehabilitacji leczniczej i zawodowej

prewencji wypadków w gospodarstwie

orzecznictwie lekarskim

Rozmowa telefoniczna pozwala wyjaśnić podstawowe wątpliwości i zorientować się w procedurach. Dla mieszkańców odległych wsi to duże ułatwienie.

Kontakt z KRUS przez telefon: czego nie załatwisz

Nowa infolinia ma swoje ograniczenia. Nie można przez nią składać wniosków, podań, skarg ani odwołań. Te sprawy nadal wymagają wizyty w terenowej placówce lub kontaktu przez inne kanały.

KRUS podkreśla jednak, że konsultanci nie będą unikać trudnych pytań. Jeśli dana sprawa wymaga osobistej wizyty, pracownik wskaże, do której placówki się zgłosić i jakie dokumenty zabrać.

To oszczędza czas – zamiast jechać na próżno, można wcześniej ustalić, czy wizyta jest konieczna.

Infolinia KRUS: mniej kolejek i oszczędność czasu dla rolników

Telefoniczny punkt obsługi to odpowiedź na potrzeby rolników, którzy często mieszkają daleko od miast. Dojazd do placówki KRUS potrafi zająć kilka godzin, szczególnie w okresach intensywnych prac polowych.

Zdalna konsultacja pozwala załatwić część spraw bez opuszczania gospodarstwa. KRUS liczy, że to przełoży się na krótsze kolejki w placówkach i sprawniejszą obsługę.

Nowe rozwiązanie wpisuje się w szerszą strategię cyfryzacji KRUS. Uruchomienie infolinii to kolejny krok w kierunku nowoczesnej, dostępnej obsługi rolników.

2025_12_04_Poranny Ring Ardanowski VOD1