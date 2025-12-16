Dane Polskiego Alarmu Smogowego ujawniają, że kompleksowa termomodernizacja budynków inwentarskich może obniżyć zapotrzebowanie na energię nawet o 87%

Sprawna wentylacja w oborze to nie tylko klucz do zdrowia stada, ale także sposób na obniżenie kosztów ogrzewania o blisko 30% dzięki rekuperacji

Eksperci wskazują, jak stres termiczny u krów bezpośrednio obniża mleczność stada nawet o 15%

Wymiana oświetlenia na nowoczesne systemy LED w oborze to sprawdzony sposób na redukcję zużycia prądu o 60 do 80%

Analizy potwierdzają, że niesprawna wentylacja w oborze może trzykrotnie zwiększyć ryzyko infekcji układu oddechowego u zwierząt

Jak obniżyć koszty energii w gospodarstwie? Termomodernizacja i oświetlenie LED

Inwestycja w kompleksową termomodernizację budynków inwentarskich to jeden z najpewniejszych sposobów na znaczące obniżenie kosztów prowadzenia gospodarstwa. Jak wskazują dane Polskiego Alarmu Smogowego, dobrze przeprowadzone prace mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię nawet o 87%, co dla portfela rolnika oznacza roczne oszczędności w przedziale od 7 do 21 tysięcy złotych.

To nie tylko lokalny trend, ponieważ w całej Unii Europejskiej, według Komisji Europejskiej, budynki pochłaniają aż 40% zużywanej energii. Skutecznym i popularnym rozwiązaniem staje się izolacja pianką poliuretanową PUR. Dzięki jej właściwościom udaje się wyeliminować mostki cieplne, co według analiz firmy PAMA Izolacje może obniżyć rachunki za ogrzewanie nawet o 40%.

Obok ocieplenia, rolnicy coraz częściej stawiają na ekologiczne źródła ciepła. Dobrym przykładem jest rosnąca popularność kotłów na pelet w ramach programu Czyste Powietrze. Według danych Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), ich udział wśród wnioskodawców wzrósł z 30% w grudniu 2023 roku do ponad 50% pod koniec 2024 roku.

Drugim kluczowym obszarem oszczędności jest modernizacja oświetlenia. Jak wylicza firma LEDKomplex, wymiana starych lamp na nowoczesne systemy LED w oborach czy kurnikach pozwala zredukować zużycie prądu o 60, a nawet 80%. Takie inwestycje stają się bardziej przystępne dzięki programom wsparcia. W niedawno zakończonym naborze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oferowała do 65% dofinansowania na projekty związane z efektywnością energetyczną, co sprawia, że zwrot kosztów zakupu oświetlenia LED może nastąpić już po roku lub dwóch.

Jaki wpływ na wydajność stada ma temperatura i wentylacja w oborze?

Odpowiednie warunki w budynkach inwentarskich to coś więcej niż tylko niższe rachunki za energię. To przede wszystkim inwestycja w dobrostan zwierząt, która bezpośrednio przekłada się na wydajność produkcji. Jak podaje portal Ekrowa, dla krów mlecznych idealny zakres temperatur to 5-15°C przy wilgotności poniżej 80%. Przekroczenie tych wartości powoduje stres termiczny, a w konsekwencji spadek mleczności stada o 5 do 15%. Na ten problem zwraca uwagę również Tygodnik Rolniczy, podkreślając jego znaczenie zwłaszcza w oborach uwięziowych, gdzie zwierzęta nie mogą same szukać ochłody. W obliczu prognozowanych spadków produkcji mleka w Europie o 7-10%, dbałość o mikroklimat i maksymalizacja wydajności stają się kluczowe dla konkurencyjności polskich gospodarstw mlecznych.

Fundamentem zdrowego mikroklimatu w każdym obiekcie inwentarskim jest sprawna wentylacja. Gdy cyrkulacja powietrza zawodzi, rośnie stężenie szkodliwego amoniaku. Przekroczenie poziomu 25 ppm może uszkadzać układ oddechowy krów i nawet trzykrotnie zwiększać ryzyko wtórnych infekcji. Podobne zagrożenia dotyczą hodowli drobiu, gdzie niewydajna wentylacja w indycznikach podnosi ryzyko chorób aż o 30%. Warto więc rozważyć nowoczesne rozwiązania. Zastosowanie wentylacji mechanicznej z regulacją przepływu powietrza może, podnieść wydajność produkcyjną zwierząt nawet o 25%. Dodatkowym atutem są systemy rekuperacji, które odzyskują ciepło z usuwanego powietrza, co pozwala obniżyć koszty ogrzewania o kolejne 25-30%, łącząc dbałość o zdrowie stada z realnymi oszczędnościami.

VOD Konfederacja konferencja: rolnictwo