Badania Naukowego Instytutu Ogrodnictwa z 2025 roku ujawniają, że drony w rolnictwie ekologicznym mogą zwiększyć zyski z hektara średnio o 22%

Dopłaty w ramach programu Rolnictwo 4.0 mogą pokryć nawet 80% kosztów zakupu dronów i systemów rolnictwa precyzyjnego

Od 13 listopada 2025 roku posiadanie ubezpieczenia OC dla dronów rolniczych o masie powyżej 25 kg jest obowiązkowe

Eksperci wskazują, że sztuczna inteligencja w połączeniu z danymi z dronów znacząco ułatwia proces certyfikacji upraw ekologicznych

Uprawy ekologiczne w Polsce zyskują na popularności. Jak drony obniżają koszty i straty?

Rolnictwo ekologiczne w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit. Potwierdzają to najnowsze dane Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), opublikowane we wrześniu tego roku. W 2024 roku liczba producentów eko wzrosła do niemal 25 tysięcy, a powierzchnia upraw przekroczyła 691 tysięcy hektarów, co oznacza wzrost o 8,7% w skali roku. Taka dynamika, widoczna zwłaszcza w województwach pomorskim i wielkopolskim, stawia przed rolnikami nowe wyzwania związane z utrzymaniem efektywności i rentowności. Z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania, które według badań Naukowego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach z 2025 roku, mogą zwiększyć zyski z każdego hektara średnio o 22%. Szczególnie obiecujące okazują się drony z kamerami multispektralnymi. Pozwalają one wykryć pierwsze oznaki chorób nawet dwa tygodnie wcześniej, niż stają się widoczne dla ludzkiego oka, co realnie ogranicza straty w plonach o 15-20%.

Precyzja, z jaką działają drony, przynosi wymierne korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla portfela rolnika. Jak czytamy w poradniku Enterprise Innpro na 2025 rok, specjalistyczne drony opryskowe, takie jak DJI Agras T50, pozwalają na aplikację środków ochrony roślin tylko tam, gdzie jest to absolutnie konieczne. Taka punktowa agrotechnika przekłada się na zmniejszenie zużycia preparatów nawet o 20%. To nie tylko oszczędność, ale również ochrona ekosystemu i struktury gleby, która nie jest ugniatana przez koła ciężkich maszyn rolniczych. Choć inwestycja w system do monitorowania upraw to wydatek rzędu 28 000 zł, dzięki oszczędnościom na nawozach i środkach ochrony może zwrócić się już w ciągu półtora roku. Warto też pamiętać, że na rynku działają firmy świadczące profesjonalne usługi dronowe, co czyni tę technologię dostępną także dla mniejszych gospodarstw, które nie planują zakupu własnego sprzętu.

Dopłaty do rolnictwa 4.0. Jakie dofinansowanie i wymogi prawne obowiązują operatorów dronów?

Rozwój nowoczesnych technologii w polskich gospodarstwach jest aktywnie wspierany przez programy rządowe. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rolnictwa, w 2025 roku producenci ekologiczni mogą liczyć na dopłaty w wysokości 1 571 zł do hektara. W przypadku prowadzenia zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej kwota ta rośnie do 2 144 zł. Dodatkowo, w ramach programu „Rolnictwo 4.0”, można uzyskać dofinansowanie pokrywające nawet 80% kosztów zakupu dronów i systemów rolnictwa precyzyjnego, do kwoty 200 tys. zł netto. Z kolei inicjatywa „Cyfrowy Rolnik” oferuje do 15 000 zł na wdrożenie rozwiązań opartych na Internecie Rzeczy (IoT). Takie wsparcie finansowe znacząco obniża próg wejścia w świat cyfryzacji i przybliża Polskę do osiągnięcia rządowego celu, jakim jest objęcie 7% użytków rolnych produkcją ekologiczną do 2030 roku.

Nowoczesny sprzęt to jednak nie tylko korzyści, ale również obowiązki. Korzystanie z zaawansowanych dronów rolniczych wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów prawnych. Jak informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), od 13 listopada 2025 roku posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe dla dronów o masie powyżej 25 kg. Operator musi również legitymować się odpowiednimi uprawnieniami, takimi jak NSTS-01, NSTS-02 czy STS-01, oraz ukończyć specjalistyczne szkolenie chemizacyjne. Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dostępne są dedykowane kursy trwające 22 godziny, które obejmują zarówno teorię, jak i praktyczną naukę pilotażu. Spełnienie tych warunków jest kluczowe dla legalnego i przede wszystkim bezpiecznego wykonywania lotów nad polami.

Sztuczna inteligencja w rolnictwie. Jak ułatwia optymalizację upraw i proces certyfikacji eko?

Pełnię możliwości dronów w rolnictwie precyzyjnym uwalnia połączenie ich z systemami sztucznej inteligencji (AI). Ministerstwo Rolnictwa informuje, że algorytmy AI potrafią analizować ogromne ilości danych pochodzących z wielu źródeł, takich jak czujniki glebowe, zdjęcia satelitarne czy właśnie obrazy z dronów. Na tej podstawie tworzone są niezwykle szczegółowe mapy pól, uwzględniające takie parametry jak żyzność i wilgotność gleby oraz ogólna kondycja roślin. Dysponując taką wiedzą, rolnik może precyzyjnie zarządzać nawadnianiem i nawożeniem, co ma fundamentalne znaczenie w uprawach ekologicznych. Jak czytamy w raporcie DLG „Trends in Digital Systems and IT”, integracja dronów multispektralnych z AI pozwala tworzyć mapy zmiennego nawożenia, dzięki którym składniki odżywcze trafiają w większych dawkach dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Technologia ta odgrywa również coraz większą rolę w procesie certyfikacji ekologicznej. Portal Rolnictwo Przyszłości podkreśla, że precyzyjne dane zbierane przez drony i przetwarzane przez sztuczną inteligencję tworzą szczegółową, cyfrową dokumentację przeprowadzonych zabiegów i stanu upraw. Taki rejestr jest nieocenionym wsparciem podczas kontroli prowadzonych przez jednostki certyfikujące, ponieważ ułatwia udowodnienie zgodności z rygorystycznymi normami produkcji ekologicznej. Co więcej, zaawansowane systemy AI pozwalają na dokładne prognozowanie plonów, co ułatwia planowanie i zarządzanie gospodarstwem. Inwestycja w nowoczesne technologie staje się więc nie tylko sposobem na optymalizację produkcji, ale także na budowanie stabilnej i konkurencyjnej pozycji na rynku, którego wartość w Polsce już w 2023 roku przekroczyła 2 miliardy złotych.

