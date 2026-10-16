Policja w Nowym Dworze Gdańskim karze mandatami za błoto na drogach.

Problem nasila się podczas jesiennych wykopków buraków cukrowych w 2026 roku.

Grzywna za zanieczyszczenie drogi może sięgnąć nawet 1500 zł.

Pozostawienie błota na jezdni stwarza poważne zagrożenie wypadkiem.

Kierowca ma obowiązek natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń z drogi.

Ruszyły policyjne kontrole

Jesień to dla wielu rolników czas intensywnej pracy, zwłaszcza przy trwających właśnie wykopkach buraków. Niestety, wzmożony ruch ciągników i ciężarówek wyjeżdżających z pól ma też swoją ciemną stronę. Na drogach, szczególnie w rejonach upraw, pojawiają się ogromne ilości błota i ziemi. To nie tylko kwestia estetyki – taka nawierzchnia, zwłaszcza po deszczu, staje się, jak twierdzi Policja, po prostu niebezpieczna.

Na problem zareagowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Podczas kontroli drogowych policjanci ujawnili przypadki zanieczyszczania jezdni, a kierowcy odpowiedzialni za ten stan rzeczy zostali już ukarani mandatami. Choć policja nie podała dokładnej liczby ukaranych ani wysokości kar, sam fakt rozpoczęcia kontroli to jasny sygnał dla wszystkich.

Funkcjonariusze podkreślają, że warstwa błota na asfalcie drastycznie ogranicza przyczepność opon i może znacząco wydłużyć drogę hamowania. W skrajnej sytuacji chwila nieuwagi może skończyć się utratą panowania nad pojazdem i tragedią.

Ile wynosi mandat za błoto na drodze?

Wielu kierowców, zwłaszcza rolników, zastanawia się, jakie są realne konsekwencje finansowe tego typu zachowań. Przepisy są tutaj jednoznaczne, choć warto rozróżnić dwie sytuacje: mandat od policjanta i grzywnę nałożoną przez sąd.

Podstawą prawną jest art. 91 Kodeksu wykroczeń. Mówi on jasno, że za takie działanie grozi kara. Zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczeń, za zanieczyszczenie drogi publicznej, które może spowodować niebezpieczeństwo lub utrudnienie w ruchu, grozi kara grzywny do 1500 zł albo nagana.

To jest jednak górna granica, którą może zasądzić sąd, jeśli sprawa zostanie do niego skierowana. Na co dzień, podczas kontroli drogowej, policjanci posługują się taryfikatorem. Zgodnie z nim, standardowy mandat za błoto na drodze, czyli za zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej, wynosi od 50 do 200 zł.

Portal agronews.com.pl przypomina, że funkcjonariusz ocenia sytuację na miejscu. Bierze pod uwagę ilość błota, warunki pogodowe i to, jak duże zagrożenie stwarza ono dla innych. Nie każde drobne zabrudzenie musi od razu kończyć się mandatem. Kluczowe jest to, czy zanieczyszczenie może realnie utrudnić ruch lub doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Jakie są inne konsekwencje?

Mandat na kwotę 200 zł może wydawać się co najwyżej drobną niedogodnością. Warto jednak sobie uświadomić, że to najłagodniejszy wymiar kary. Prawdziwe problemy zaczynają się wtedy, gdy przez pozostawione na jezdni błoto dojdzie do wypadku.

Jeżeli zanieczyszczenie drogi publicznej przyczyni się do wypadku, w zależności od skutków zdarzenia, sprawca może ponieść nawet odpowiedzialność karną. W takiej sytuacji mówimy już nie o prostym wykroczeniu, a o poważnym przestępstwie, którego konsekwencje są nieporównywalnie większe niż jakakolwiek grzywna.

Policjanci podkreślają, że najgroźniej robi się na zakrętach, skrzyżowaniach i odcinkach z ograniczoną widocznością. Zagrożenie rośnie wielokrotnie, gdy zaczyna padać deszcz. Ziemia naniesiona z pola tworzy na asfalcie śliską, nieprzewidywalną maź. Kierowca samochodu, motocyklista czy rowerzysta może stracić przyczepność w ułamku sekundy, nawet jeśli jedzie z prędkością, która w normalnych warunkach wydaje się całkowicie bezpieczna.

Co zrobić, gdy rolnik zabrudzi drogę?

Pozostawienie błota na jezdni to nie tylko ryzyko mandatu, ale przede wszystkim duża odpowiedzialność. Policja jasno przypomina, że prace polowe nie zwalniają z dbania o bezpieczeństwo innych. Co więc należy zrobić, gdy koła ciągnika czy ciężarówki naniosą na asfalt ziemię?

Agronews.com.pl przestrzega, że należy działać natychmiast. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim apeluje, że zanieczyszczenie drogi publicznej wymaga natychmiastowej reakcji i usunięcia błota z jezdni. Nie można tego odkładać na później. Jeśli zabrudzony odcinek jest duży i stwarza realne zagrożenie, należy go odpowiednio zabezpieczyć i oznakować do czasu uprzątnięcia. To obowiązek kierowcy lub właściciela pojazdu.

W praktyce warto też po prostu myśleć z wyprzedzeniem – kontrolować stan kół przed wyjazdem z pola na drogę publiczną i odpowiednio zabezpieczać przewożony ładunek, by nic z niego nie spadało.

Tegoroczne jesienne wykopki znalazły się pod lupą policji. Warto pamiętać, że choć standardowy mandat za błoto na drodze wynosi od 50 do 200 zł, to w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 1500 zł. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo. Chwila poświęcona na uprzątnięcie jezdni może komuś uratować zdrowie, a nawet życie.

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