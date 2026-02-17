Do 27 lutego 2026 trwa nabór do bezpłatnego mentoringu dla młodych doradców rolniczych.

Program obejmuje минимум 47 godzin warsztatów i wizyt w gospodarstwach z ekspertami z 10-letnim stażem.

Równolegle działa Agro Woman Mentoring dla rolniczek, a 2026 ogłoszono Rokiem Kobiet Rolniczek.

Darmowy mentoring dla doradców i rolniczek. Na takie wsparcie można liczyć

Kończy się czas na zgłoszenia do programu „Doskonalenie zawodowe kadr doradczych” w ramach modułu Mentoring. Młodzi doradcy rolniczy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, mają czas na złożenie wniosku tylko do 27 lutego 2026 roku. Inicjatywa, finansowana z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, oferuje solidne przygotowanie do zawodu pod okiem doświadczonych ekspertów. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, program zakłada co najmniej 47 godzin intensywnej współpracy, która obejmuje warsztaty, wizyty w gospodarstwach i praktyczne zajęcia w terenie. Gwarancją jakości są wysokie wymagania stawiane mentorom, którzy muszą mieć przynajmniej dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie i udokumentowane prowadzenie szkoleń dla rolników. Celem jest wyszkolenie nowej generacji specjalistów, gotowych świadczyć kompleksowe i nowoczesne usługi dla polskiego rolnictwa.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na wsparcie skierowane bezpośrednio do kobiet zarządzających gospodarstwami. Według informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), 13 stycznia bieżącego roku ruszyła druga edycja programu Agro Woman Mentoring, w której uczestniczy 25 rolniczek. Przez pół roku będą one rozwijać swoje umiejętności z zakresu zarządzania gospodarstwem i biznesem rolno-spożywczym, korzystając z indywidualnych sesji oraz warsztatów. Inicjatywa ta zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza że Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2026 Międzynarodowym Rokiem Kobiet Rolniczek. Ma to szczególny wydźwięk w Polsce, gdzie, jak podaje ARiMR, już co trzecie gospodarstwo jest prowadzone przez kobietę, a w ostatnich latach panie złożyły około 20% wszystkich wniosków o premie dla młodych rolników.

Czy mentoring w rolnictwie się opłaca? Mamy dane

Mentoring w rolnictwie to coś więcej niż tylko przekazywanie suchej wiedzy. To partnerska relacja, w której doświadczony ekspert dzieli się swoimi spostrzeżeniami, aby pomóc drugiej osobie w odkryciu własnego potencjału i rozwijaniu kompetencji. Badania branżowe, przeprowadzone przez firmę Inwenta oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), pokazują wymierne korzyści z takiej współpracy. Aż 91% osób objętych mentoringiem deklaruje większe zadowolenie z pracy, a ich szanse na awans zawodowy rosną nawet pięciokrotnie. Co ciekawe, firmy, które wdrażają takie programy, o 25% rzadziej tracą wartościowych pracowników. Dla wielu uczestników jest to także świetna okazja, by zbudować sieć profesjonalnych kontaktów i spojrzeć na swoją działalność z zupełnie nowej perspektywy.

Należy pamiętać, że mentoring jest jedną z kilku form wsparcia doradczego dostępnych w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027. Rolnicy mogą również sięgać po kompleksowe programy, zapewniające pomoc ekspertów przez okres dwóch lub trzech lat, a także korzystać z doradztwa grupowego czy specjalistycznych szkoleń. Taka różnorodność pozwala dopasować pomoc do indywidualnych potrzeb każdego gospodarstwa. Chociaż specjaliści, na których powołują się wspomniane badania PARP i Inwenty, za najskuteczniejszą formę uznają indywidualne spotkania, coraz popularniejsze stają się rozwiązania hybrydowe. Łączą one bezpośredni kontakt z konsultacjami online, co zwiększa elastyczność i ułatwia dostęp do wiedzy.