Eksperci z MRiRW wskazują, jak nowa darmowa platforma dla rolników ułatwia sprzedaż online i dotarcie do tysięcy klientów

Analiza Centrum Doradztwa Rolniczego potwierdza, że sprzedaż z pominięciem pośredników może zwiększyć zyski rolnika nawet o 30 procent

Rolniczy handel detaliczny to możliwość sprzedaży produktów z limitem przychodów do 100 tysięcy złotych bez podatku

Sprzedaż przetworzonych produktów zwierzęcych w ramach RHD jest ograniczona do terenu województwa i powiatów ościennych

Już od 17 lutego 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązkowego znakowania owoców i warzyw

Jak rolnicy mogą sprzedawać online? Nowa platforma i rosnący rynek

Od końca zeszłego roku polscy rolnicy mają do dyspozycji nowe, bezpłatne narzędzie do promowania swoich produktów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomiło 30 grudnia 2025 roku na portalu Rolnika funkcję „Moje produkty”. Pozwala ona na umieszczenie swojej oferty na ogólnodostępnej „Mapie produktów rolnych”, co ułatwia bezpośrednie dotarcie do klientów. To odpowiedź na prawdziwy boom w internetowej sprzedaży żywności. Jak podaje Krajowa Izba Gospodarcza, w 2025 roku ten segment rynku był wart już blisko 10 miliardów złotych, notując roczny wzrost o ponad 22%. Grudzień okazał się rekordowy, ze sprzedażą wyższą aż o 42,9% niż rok wcześniej. Z analizy Centrum Doradztwa Rolniczego wynika, że sprzedaż z pominięciem pośredników może podnieść zyski rolnika nawet o 30 procent.

Ten trend ma mocne oparcie w zmieniających się nawykach Polaków. Z ubiegłorocznego raportu PwC Polska „Smak, cena, świadomość: Mapa wyborów konsumenckich Polaków” dowiadujemy się, że chociaż dla większości (59%) cena nadal jest ważna, to już co trzeci z nas jest w stanie zapłacić więcej za żywność ekologiczną i o pewnym pochodzeniu. Co więcej, badanie „Teraz Polska” potwierdza, że ponad 84% Polaków świadomie sięga po krajowe produkty. Na te zmiany odpowiada również rząd, który w 2025 roku trzykrotnie zwiększył środki na cyfryzację rolnictwa, przeznaczając na ten cel 492 miliony złotych. Warto też pamiętać o wsparciu finansowym z ARiMR na rozwijanie krótkich łańcuchów dostaw, gdzie małe gospodarstwa mogą liczyć na dotacje do 120 tys. zł, a grupy producentów, które chcą tworzyć wspólne platformy sprzedażowe, nawet do 680 tys. zł.

Rolniczy handel detaliczny. Jakie przepisy i limity ograniczają rolników?

Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2025 roku pokazują, że coraz więcej rolników decyduje się na samodzielną sprzedaż. Już ponad 37 tysięcy gospodarstw w Polsce rezygnuje z pośredników, wybierając różne formy takiej działalności. Ponad 15,7 tysiąca z nich działa w ramach sprzedaży bezpośredniej, blisko 20 tysięcy prowadzi rolniczy handel detaliczny (RHD), a niemal 2 tysiące korzysta z formuły działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Okazuje się, że kluczem do większych zysków często jest własne przetwórstwo. Statystyki mówią same za siebie, w ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba małych, przydomowych masarni wzrosła w Polsce aż ośmiokrotnie. Podobne ożywienie widać w branży drobiarskiej, gdzie małych zakładów przetwórczych jest pięć razy więcej. Główny Inspektorat Weterynarii informuje również o niemal dwukrotnym wzroście liczby zakładów zajmujących się przetwórstwem jaj.

Mimo korzystnych warunków rynkowych rolnicy wciąż mierzą się z pewnymi barierami prawnymi. Jedną z nich jest limit przychodu w rolniczym handlu detalicznym, który obecnie wynosi 100 tys. zł rocznie i jest wolny od podatku. Organizacje rolnicze, takie jak Izba Rolnicza w Opolu czy Krajowa Rada Izb Rolniczych, apelują o podniesienie tej kwoty do 300 tys. zł, ponieważ ich zdaniem obecny próg ogranicza rozwój gospodarstw z większym potencjałem. Pewnym utrudnieniem są też przepisy dotyczące sprzedaży produktów zwierzęcych, które można oferować tylko w swoim województwie i powiatach ościennych. Warto również pamiętać o nadchodzących zmianach. Już od 17 lutego tego roku, czyli za kilka dni, wejdą w życie nowe zasady znakowania świeżych owoców i warzyw. Przy produktach sprzedawanych luzem konieczne będzie umieszczenie grafiki z flagą kraju, z którego pochodzą.

