Ostateczny termin na złożenie wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w pierwszym naborze mija 2 marca 2026 roku

Analiza nowych ułatwień ujawnia, że zaświadczenie o liczbie DJP można teraz wygenerować samodzielnie z systemu IRZplus

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2026 roku wynosi 1,48 zł za litr, a limit na hektar użytków rolnych to 162,80 zł

Eksperci wskazują, że kluczowe dla uzyskania zwrotu są faktury wystawione wyłącznie między 1 sierpnia 2025 a 31 stycznia 2026 roku

Do kiedy wniosek o zwrot akcyzy 2026? Sprawdź stawki i terminy

Warto pospieszyć się ze składaniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze, ponieważ ostateczny termin w pierwszej tegorocznej turze upływa 2 marca 2026 roku. Oznacza to, że na dopełnienie wszystkich formalności pozostało już tylko kilkanaście dni. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 grudnia ubiegłego roku, ustalona na ten rok stawka zwrotu wynosi 1,48 zł za każdy litr zakupionego oleju napędowego. Jest to symboliczny wzrost o dwa grosze w porównaniu z rokiem 2025. Chociaż początkowo rząd planował stawkę na poziomie 1,50 zł, jak wyjaśniał wiceminister finansów Jarosław Neneman, ostateczną kwotę utrzymano na niższym pułapie, ponieważ ani budżet państwa, ani stawka akcyzy nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego roku.

Kluczowym elementem każdego wniosku są faktury VAT lub ich kopie, które stanowią potwierdzenie zakupu oleju napędowego. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na daty, ponieważ urzędy będą brały pod uwagę wyłącznie dokumenty wystawione w okresie od 1 sierpnia 2025 roku do 31 stycznia 2026 roku. Wnioski, jak co roku, należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, a nie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, urzędnicy mają 30 dni na wydanie decyzji. Rolnicy, którzy złożą dokumenty w bieżącym naborze, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy między 1 a 30 kwietnia 2026 roku, w gotówce lub przelewem na konto bankowe.

Jakie są limity zwrotu akcyzy? Obliczenia dla hektara i DJP

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego jest ściśle powiązana z profilem prowadzonej produkcji rolnej. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 2026 roku limit dla gospodarstw zajmujących się produkcją roślinną wynosi 162,80 zł na każdy hektar użytków rolnych. Kwota ta jest wynikiem przeliczenia 110 litrów oleju napędowego na hektar. W przypadku hodowli zwierząt limity są inne i wynoszą 59,20 zł za każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła, owiec, kóz lub koni, a także 5,92 zł za każdą średnioroczną sztukę świni. Warto również pamiętać, że drugi termin składania wniosków zaplanowano na sierpień, od 3 do 31, i będzie on dotyczył faktur za paliwo kupione w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku.

Istotnym ułatwieniem, które wprowadzono w tym roku z myślą o producentach zwierząt, jest możliwość samodzielnego wygenerowania dokumentu o liczbie DJP i średniej rocznej liczbie świń bezpośrednio z systemu IRZplus. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), taka zmiana eliminuje potrzebę osobistej wizyty w biurze powiatowym Agencji, aby uzyskać niezbędne zaświadczenie. Całkowity budżet przewidziany na zwrot akcyzy w 2026 roku wynosi 2,013 miliarda złotych, z czego niemal 1,973 miliarda ma trafić bezpośrednio do rolników. Szacuje się, że wsparcie to pokryje koszty paliwa wykorzystywanego do uprawy na około 90 procentach powierzchni użytków rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi.