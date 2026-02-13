Ministerstwo Finansów potwierdza, że obowiązkowy KSeF dla rolników-płatników VAT wejdzie w życie już od 1 kwietnia 2026 roku

Posiadanie numeru NIP staje się kluczowe dla rolnika ryczałtowego przy sprzedaży płodów rolnych w nowym systemie fakturowania

Analiza skutków regulacji wskazuje, że Krajowy System e-Faktur skróci rolnikom czas oczekiwania na zwrot VAT do zaledwie 40 dni

Nowe przepisy przewidują, że cały 2026 rok będzie okresem przejściowym bez kar za ewentualne błędy, co ma ułatwić wdrożenie KSeF w rolnictwie

KSeF dla rolnika. Kogo i od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Nowy rok przyniósł spore zmiany w fakturowaniu, które odczują również rolnicy. Jak informuje Ministerstwo Finansów, od 1 lutego 2026 roku Krajowy System e-Faktur (KSeF) stał się obowiązkowy dla największych gospodarstw i spółek rolnych, których sprzedaż brutto w 2024 roku przekroczyła 200 milionów złotych. To jednak dopiero początek, ponieważ już od 1 kwietnia tego roku obowiązek ten obejmie większość rolników będących czynnymi podatnikami VAT. Warto jednak zaznaczyć, że ustawodawca przewidział pewne ułatwienia. Najmniejsi podatnicy, którzy miesięcznie wystawiają faktury na kwotę nieprzekraczającą 10 tysięcy złotych brutto, na wdrożenie systemu mają czas do 1 stycznia 2027 roku. KSeF wprowadza jeden, ustandaryzowany format faktury elektronicznej, co ma na celu uproszczenie obiegu dokumentów i usprawnienie procesów księgowych w gospodarstwie.

Nieco inaczej wygląda sytuacja rolników ryczałtowych, którzy nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. W ich przypadku nie ma obowiązku samodzielnego wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Mimo to, jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, nowy system pośrednio ich dotyczy. Chodzi o sytuacje, w których nabywca produktów rolnych będzie chciał wystawić fakturę VAT RR właśnie za pośrednictwem KSeF. Aby taka operacja była możliwa, rolnik ryczałtowy będzie musiał najpierw wyrazić na to zgodę. Co więcej, kluczową informacją jest konieczność posiadania numeru NIP. Sam numer PESEL nie wystarczy do prawidłowej identyfikacji w systemie, o czym warto pamiętać, aby uniknąć problemów przy sprzedaży swoich płodów rolnych.

Korzyści i wyzwania KSeF. Co rolnicy zyskają, a co może być problemem?

Wdrożenie KSeF, choć wymaga przygotowań, niesie ze sobą konkretne korzyści dla rolników-płatników VAT. Według zapowiedzi resortu finansów, jednym z głównych udogodnień będzie możliwość otrzymania zwrotu podatku VAT w skróconym terminie, bo już po 40 dniach, a nie jak dotychczas po 60. Ponadto każda faktura wprowadzona do systemu będzie w nim bezpiecznie przechowywana przez 10 lat, co zwalnia z obowiązku archiwizowania papierowych dokumentów. Z analizy skutków regulacji wynika, że automatyzacja może obniżyć koszty obsługi dokumentacji o 15-20% i zmniejszyć liczbę błędów w rozliczeniach o około 30%. Aby ułatwić wejście w nowy system, Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatne narzędzia, takie jak Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 oraz e-mikrofirma, z których warto skorzystać.

Nowy system to także wyzwanie, szczególnie biorąc pod uwagę zróżnicowany poziom cyfryzacji w polskim rolnictwie. Jak pokazały dane portalu agronomist.pl z 2024 roku, aż 44% rolników oceniało cyfryzację w swojej branży jako niską. Tę cyfrową przepaść potwierdzają też informacje serwisu ITReseller, według których z technologii rolnictwa precyzyjnego korzysta 68% dużych gospodarstw, ale już tylko 13% tych mniejszych. Wychodząc naprzeciw tym obawom, Ministerstwo Finansów zadeklarowało, że cały 2026 rok będzie traktowany jako okres przejściowy, bez kar za ewentualne błędy. Mimo to Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) apeluje o przygotowanie jasnych wytycznych dla sektora rolnego. Dla wielu rolników wdrożenie KSeF może wiązać się z dodatkowymi kosztami, chociażby za dostęp do internetu czy profesjonalną obsługę księgową. Dlatego tak ważne jest, by już teraz zapoznać się z nowymi zasadami i ocenić, jakie kroki należy podjąć w swoim gospodarstwie, aby płynnie wejść w erę cyfrowego fakturowania.

