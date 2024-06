Allegro wprowadza Allegro Business Days. Promocje do 23 czerwca

Zainteresowanie ofertą dla biznesu w ramach Allegro dynamicznie rośnie. W pierwszym kwartale 2024 liczba firm kupujących na Allegro wzrosła o 20% w porównaniu z tym samym okresem rok temu. Odpowiadając na rosnące zainteresowanie zakupami B2B, Allegro rozwija swoją ofertę dla firm w ramach Allegro Business i po testowej edycji w marcu, oficjalnie wprowadza Allegro Business Days ⎼ dni specjalnych promocji dla firm. Kampania potrwa od 10 do 23 czerwca, dając przedsiębiorcom dostęp do setek tysięcy ofert w jeszcze niższych cenach.

Ze specjalnych promocji skorzystać można rejestrując bezpłatne konto firmowe na Allegro Business – odsłonie Allegro stworzonej dla przedsiębiorców. Odrębne konto firmowe pozwala łatwiej zarządzać zakupami realizowanymi w ramach prowadzonej działalności. Platforma oferuje też szereg udogodnień: widoczność cen netto, rabaty na zakupy hurtowe oraz korzystniejsze warunki odraczania płatności w ramach Allegro Pay Business. Konto kupującego oferuje jednocześnie korzyści znane z kont indywidualnych: nielimitowane dostawy i darmowe zwroty w ramach subskrypcji Allegro Smart!2czy program ochrony kupujących ⎼ Allegro Protect.

- Coraz więcej firm jest zainteresowanych zakupami na platformach marketplace, co potwierdza wzrost liczby przedsiębiorców robiących zakupy firmowe na Allegro. Dlatego też dynamicznie rozwijamy ofertę Allegro Business, która skierowana jest właśnie do takich użytkowników. Wprowadzone właśnie Allegro Business Days to biznesowa odsłona popularnej kampanii promocyjnej, która mamy nadzieję przekona kolejnych przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty dla firm. Podobnie jak w konsumenckiej edycji, część rabatów na topowe produkty pogłębianych jest przez samo Allegro - komentuje Piotr Truszkowski, Head of Group B2B w Allegro.

- Allegro Business Days to dobra okazja dla małych i średnich przedsiębiorców przygotowujących się do sezonu letniego. Na naszej platformie dla biznesu znajdą oni szereg atrakcyjnych promocji dla swojej działalności. Co więcej, dzięki możliwości odroczenia płatności nawet o 60 dni w ramach Allegro Pay Business mogą spokojnie wejść w sezon, pokrywając koszt inwestycji z już zarobionych latem środków, co jest szczególnie istotne w wielu branżach, jak choćby budowlana, które wymagają istotnych nakładów finansowych jeszcze przed rozpoczęciem prac - dodaje Piotr Truszkowski.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.