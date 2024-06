Konkurencja dla Allegro. Estońska spółka chce przebojem wejść do Polski

Co zdecyduje RPP w kwestii stóp procentowych? Ekonomiści już wiedzą

"PB" pisze, że notowane na GPW Allegro to zdecydowany lider polskiego rynku e-commerce, aspirujący do liderowania także w innych krajach regionu. W Polsce rękawicę rzucali mu nie tylko zagraniczni giganci, jak eBay czy Amazon, ale też rodzimi gracze, np. Comarch (Wszystko.pl) i Erli – na razie bez sukcesu. Wyraźnym numerem jeden w swoim segmencie jest też spółka córka giganta - eBilet. Na rynku umacnia się jednak gracz, który w niedalekiej przyszłości chciałby zająć jej miejsce. To Piletilevi Group, wspierana przez fundusz private equity BaltCap, która przejęła niedawno w Polsce serwis kicket.com wraz z grupą Biletomat.pl.

Piletilevi – konkurencja dla Allegro. Sukcesy w Europie Środkowej i Wschodniej

Gazeta przekazała, że zatrudniający ok. 250 pracowników Piletilevi to największy gracz w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE). Działa w siedmiu krajach – Estonii, Łotwie, Litwie, Rumunii, Czechach, Słowacji i Polsce – o łącznej populacji 79 mln osób. Zakłada, że dzięki 116 mln odwiedzin swoich serwisów sprzeda w tym roku 17 mln biletów o wartości 320 mln EUR (GMV). Do tego wyniku walnie przyczyni się nasz rynek, największy w regionie.

W ocenie eBiletu ostatnia konsolidacja nie ma znaczącego wpływu na krajobraz rynku. Córka Allegro podkreśla, że pozostaje niekwestionowanym liderem i bileterią pierwszego wyboru, w Polsce wciąż wielokrotnie większą od międzynarodowych graczy - poinformował "PB".

Szacujemy, że wartość wydatków Polaków na wydarzenia kulturalne (kina, teatry, koncerty) i sportowe wyniosła w 2023 r. ok. 4 mld zł. W ciągu ostatniej dekady tempo wzrostu rynku wynosiło przeciętnie w granicach 7 proc. rocznie. Polski rynek jest wciąż mniejszy pod tym względem niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej. Wydatki w przeliczeniu na osoby w wieku co najmniej 16 lat wynoszą 28 EUR wobec 140 EUR średnio w UE. Trzeba jednak pamiętać, że w Polsce znacznie niższe są ceny usług – po korekcie o ten czynnik realne wydatki na osobę można szacować na ok. 56 EUR - zaznaczyła gazeta.

