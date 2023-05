Axacom dołącza do Grupy Fellowmind

Wiodący europejski partner Microsoft nieustannie rośnie w siłę, zwiększając tym samym swoje znaczenie również w regionie Europy Centralnej. Po ostatnich zmianach strukturalnych, nadających priorytet ekspansji w Polsce do Grupy dołącza kolejna marka z naszego kraju. Połączenie Fellowmind Poland oraz Axacom pozwala uzupełnić i rozbudować kompetencje polskiego zespołu Fellowmind, a także stwarza miejsce do rozwoju talentów i entuzjastów zastosowań chmury w biznesie, kładąc szczególny nacisk na branżę produkcyjną i udostępniając kolejne lokalizacje biur w Polsce. Fellowmind konsekwentnie buduje swoją pozycję europejskiego lidera w zakresie tworzenia rozwiązań biznesowych opartych o technologię Microsoft w szczególności w zakresie systemów CRM i ERP na platformie Microsoft Dynamics. Ekspansja ta jest realizowana zgodnie ze strategią wzrostu Fellowmind Poland w regionie Europy Centralnej. Pomaga ona w istotny sposób odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że włączenie w struktury Fellowmind firmy Axacom to swoista inauguracja przyszłych fuzji i ugruntowania pozycji kluczowego partnera Microsoft w tym regionie – mówi Daniel Olejniczak, CEO&Managing Director w Fellowmind Poland.

Axacom to spółka z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży IT, która specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań dla firm produkcyjnych w oparciu o technologię Microsoft, a także w profesjonalnym doradztwie w tym zakresie. Dotychczasowy zarząd Axacom dołącza do kadry managerskiej, natomiast 30-osobowy zespół konsultantów i programistów zasili szereg ekspertów Fellowmind Poland. W mojej ocenie połączenie nie tylko umocni pozycję rynkową i wzbogaci ofertę, jaką obie firmy będą mogły zaproponować swoim aktualnym i przyszłym klientom. Jest ono również milowym krokiem w rozwoju zawodowym zespołu Axacom. Jednym z podstawowych efektów połączenia jest możliwość wykorzystania naszej wiedzy i doświadczenia w bardziej złożonych międzynarodowych projektach, a także wymiana doświadczeń między zespołami. Dzięki temu wszyscy zyskujemy – zarówno my, jako organizacja, jak i nasi klienci – podkreśla Hubert Nowaczyk – Prezes Axacom, obejmujący stanowisko COO for ERP w Fellowmind Poland.

Rosnące potrzeby szeroko rozumianego biznesu wymagają holistycznego podejścia, co było bezpośrednim powodem połączenia obu spółek. Efektem tego działania jest między innymi wygenerowanie nowych szans dla klientów Axacom, którzy mają możliwość wdrożenia w swoje procesy rozwiązań dostępnych dotychczas tylko dla klientów Fellowmind. Pracownicy mogą natomiast korzystać z wiedzy i doświadczeń zebranych przez Grupę ze wszystkich europejskich rynków, na których prowadzi swoją działalność. Natomiast Fellowmind od dziś poszerzyła swoje kompetencje w zakresie wdrażania rozwiązań z obszaru zarządzania produkcją, czy logistyką na platformie Microsoft Dynamics.

Zdając sobie sprawę, że tylko ciągły rozwój może zagwarantować najwyższą jakość oferowanych produktów, Grupa Fellowmind konsekwentnie nie zbacza z obranej od początku działalności firmy ścieżki, przez co skutecznie dąży do utrzymania pozycji lidera w swojej branży. Skrupulatna realizacja założonej strategii pozwoliła zbudować zespół składający się z ponad 2000 wysokiej klasy specjalistów. Ich zaangażowanie oraz posiadane know-how umożliwiło wypracować Grupie roczny obrót na poziomie 300 milionów Euro. Fuzja obu spółek pozwoli stworzyć unikatowy w Polsce i w Europie zespół ekspertów, wyspecjalizowanych w tworzeniu narzędzi wspierających biznes w technologii Microsoft. Tym samym Fellowmind potwierdza swoim działaniem, że jest najbardziej doświadczonym dostawcą komplementarnych rozwiązań biznesowych (w szczególności ERP) opartych o technologie Microsoft w Polsce, a także jednym z największych w regionie CE.

Fellowmind Poland

Obecnie Fellowmind zatrudnia ponad 2000 pracowników w 6 krajach. Roczne obroty grupy przekroczyły 300 mln. euro, co sprawia, że firma zajmuje wiodącą pozycję na europejskim rynku partnerów Microsoft Business Applications. W Polsce po połączeniu z Axacom, Fellowmind Poland zatrudniać będzie ponad 170 pracowników technologii Microsoft specjalizujących się we wdrożeniach ERP CRM i BI. Połączenie jest elementem realizacji strategii wzrostu Fellowmind Poland w regionie Europy Centralnej. Firma planuje dalszy wzrost zarówno organiczny jak i poprzez włączanie w struktury Grupy kolejnych podmiotów. Grupa Fellowmind kontynuuje ekspansję zgodnie ze strategią „kup i buduj” i ma ambicję stać się strategicznym partnerem firmy Microsoft, zajmując miejsce w pierwszej dziesiątce firm na świecie.

