Laptopy czwartoklasistów. Jakie komputery dostaną dzieci?

Minister cyfryzacji wskazał, że początkowo Komisja Europejska zgodziła się wyłącznie na zaopatrzenie szkół publicznych. "Wynegocjowaliśmy, by trafiły do każdej szkoły w Polsce i każdy czwartoklasista będzie miał szansę otrzymać taki sprzęt. Dzięki zmianom, które wprowadziliśmy, trafią także do uczniów szkół niepublicznych" – zaznaczył. "Ten sprzęt będzie nawet wcześniej niż we wrześniu, natomiast są procedury przetargowe i bezpiecznie mówimy, że będzie to na jesieni" – zapowiedział. Podkreślił też, że sprzęt trafi do każdego ucznia, jednak formalnie jego właścicielem będą rodzice. Cieszyński podczas II Kongresu Małych i Średnich Miast w Chełmie zapowiedział także, że jesienią – jeśli wszystko pójdzie dobrze - do szkół samorządowych trafią komputery dla czwartoklasistów.

Cieszyński przekazał na profilu Twitter, że najkorzystniejszą ofertę na dostawę komputerów dla IV-klasistów złożyła firma xkom.pl, która zaproponowała model ASUS ExpertBook B1502CBA. Jak podaje rmf24.pl specyfikacja laptopów najprawdopodobniej będzie wyglądała następująco: matowa matryca FULL HD o rozmiarze 15,6 cala, dysk SSD o pojemności 256 GB oraz procesor jedenastej generacji: Inter Core i3 albo Inter Core i5. Koszt jednego laptopa ma wynosić około 2950 zł brutto.

