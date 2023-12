Prawie 83 proc. Polaków nie wyjedzie na święta ze swojego rodzinnego miasta

Pokochaliśmy kapsalon i kuchnię wege. A co konkretnie?

Auto czy transport zbiorowy?

Wśród Polaków planujących w tym roku świąteczne podróże, dominuje wybór samochodu jako środka transportu. Aż 70% z nich zamierza pokonać świąteczną trasę autem. Samochód daje im przede wszystkim niezależność, cenią sobie także krótszy czas podróży. Wiele osób zwraca również uwagę na problem wykluczenia komunikacyjnego – tam, gdzie się wybierają, nie ma wygodnego połączenia transportem zbiorowym.

- FlixBus aktywnie angażuje się w walkę z wykluczeniem transportowym, szczególnie odczuwalnym w mniejszych miastach i regionach wiejskich, gdzie dostęp do publicznych środków transportu jest ograniczony. Reorganizujemy nasze trasy i częstotliwości kursowania. Dodajemy nowe linie i zapewniamy, aby były one regularne i niezawodne. Nasza rosnąca siatka połączeń, obecnie obejmuje 118 linii i dociera do 217 miast w Polsce – mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa na rynku w Polsce, Ukrainie i krajach Bałtyckich. Niemal 3 na 10 podróżujących zdecyduje się na transport zbiorowy.

Planowanie podróży

Aż 55% podróżnych planuje swoje świąteczne wyjazdy z wyprzedzeniem, co jest nie tylko praktyczne, ale i ekonomiczne. Biorąc to pod uwagę FlixBus umożliwia rezerwację biletów nawet z rocznym wyprzedzeniem.

- Otworzyliśmy już kalendarz rezerwacji na 90% połączeń na cały nadchodzący rok, co daje możliwość zaplanowania podróży na okres noworoczny, a nawet na przyszłe Święta Bożego Narodzenia. To świetna okazja, aby zaoszczędzić, ponieważ we FlixBusie stosujemy model dynamicznego zarządzania cenami biletów: im wcześniej dokonujemy rezerwacji na dane połączenie, tym niższa cena za bilet. Dlatego, rezerwując z dużym wyprzedzeniem, nasi klienci mogą znacząco zmniejszyć koszty podróży – dodaje Leman.

Co cenimy sobie w transporcie zbiorowym?

Blisko 80% podróżujących przy wyborze środka transportu zwraca uwagę na komfort podróży: wygodne siedzenia i dużo przestrzeni wokół. Równie ważna jest możliwość wyboru dogodnej godziny wyjazdu. Dla prawie 70% osób, które zwykle wyjeżdżają lub planują to w tym roku, przewóz bagaży bez ograniczeń oraz możliwość kupna biletów powrotnych w jednej transakcji jest bardzo istotnym elementem przemieszczania się transportem publicznym.

Dla mniejszej, ale istotnej grupy pasażerów dostęp do Internetu podczas podróży oraz opcje takie jak strefy ciszy czy śledzenie trasy na mapie są elementami, które uatrakcyjniają i ułatwiają podróż, pozwalając na zarządzanie czasem i odpoczynek w komfortowych warunkach.

FlixBus oferuje pasażerom autobusy wyposażone w nowoczesne udogodnienia takie jak bezpłatne i niezawodne Wi-Fi, gniazdka do ładowania urządzeń, wygodne, rozkładane siedzenia z dużą przestrzenią na nogi oraz toalety na pokładzie. Autobusy posiadają również możliwość przewożenia rowerów. FlixBus dba o dostępność swoich usług i wyposaża autobusy w windy dla osób na wózkach inwalidzkich, a także szersze wejścia w autobusach piętrowych, co ułatwia podróż osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

