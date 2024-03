Business lunch – najsmaczniejszy sposób na relacje w biznesie

Nowa usługa taxi tylko dla kobiet. Rusza Uber by Women

Budowanie relacji i rozładowanie napięć

Zwyczaj ten narodził się z potrzeby łączenia przyjemności jedzenia z biznesowymi rozmowami, tworząc jednocześnie przyjazną atmosferę spotkań na tematy zawodowe. Jedzenie wspólnego posiłku jest świetnym sposobem na budowanie relacji między partnerami biznesowymi. Daje to szansę na rozmowy poza sztywnym kontekstem biurowym, co sprzyja nawiązywaniu bliższych więzi. Klimat wspólnego posiłku pozwala też na złagodzenie napięć i budowanie ciepłego gruntu pod przyszłą współpracę.

Nieformalność i efektywność czasowa

Spotkania przy stole są znacznie mniej formalne niż konferencje czy prezentacje. W takiej atmosferze łatwiej jest wymieniać pomysły, a także budować atmosferę zaufania, dzielić się własnymi doświadczeniami, a nawet historiami z życia prywatnego. Business lunch pozwala na połączenie przyjemnego z pożytecznym i staje się miłym doświadczeniem, do którego chętnie wracamy. Spotkanie przy jedzeniu pozwala jednocześnie na osiągnięcie celów biznesowych, w smacznej, sprzyjającej aranżacji. Dla wielu osób jest to także – wbrew pozorom – oszczędność czasu, ponieważ podczas spotkania na żywo jesteśmy w stanie ustalić wiele ważnych aspektów współpracy, zamiast wymieniać się dziesiątkami maili.

Business lunch w e-świecie

Wraz z postępem technologii, tradycyjne spotkania przy stole zaczęły ustępować miejsca wideokonferencjom i rozmowom przez internet. Niemniej, business lunch pozostaje ważnym punktem budowania relacji biznesowych w wielu branżach, zwłaszcza tam, gdzie kontakt bezpośredni odgrywa kluczową rolę. Jak wskazują przedstawiciele sieci restauracji Gan bei: Choć pandemia rzeczywiście zmieniła świat spotkań biznesowych, to dziś wróciliśmy do wielu zwyczajów spotkań face to face. Wśród naszych gości restauracyjnych bardzo często pojawiają się osoby ze świata biznesu, które przy wspólnym posiłku poznają się, pogłębiając tematy zawodowe. W naszej restauracji Gan bei takie obiady są obecnie standardem.

Jaką restaurację wybrać?

Choć wybór w ofercie gastronomicznej jest dziś niezwykle duży, to nie wszystkie lokale sprawdzą się podczas biznesowego spotkania. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na lokalizację danego miejsca. Im bliżej biura, tym lepiej, ponieważ mniej czasu stracimy na przemieszczanie się po mieście. Należy również wcześniej zapoznać się z ofertą danej restauracji. Karta powinna być na tyle zróżnicowana i szeroka, by osoby z różnymi upodobaniami kulinarnymi mogły znaleźć coś dla siebie. Powinno się również unikać miejsc, w których rezerwacja jest niemożliwa i stanie w kolejce przed wejściem jest koniecznością. Może być to odebrane jako mało gościnne ze strony osoby, która została zaproszona na wspólny posiłek.

Restauracje oferujące różnorodne menu stają się miejscem wyboru dla osób prowadzących spotkania biznesowe. Chętnych spróbowania business lunchu w azjatyckim wydaniu, właściciele Gan bei zapraszają do swoich warszawskich lokali – w sercu stolicy, przy ul. Chmielnej ⅓ oraz w food courcie Westfield Mokotów.

