Czas na zabawę jest zagrożony! „Zabawa jest Twoją Supermocą”

Praca zdalna mało popularna. W tych branżach taka możliwość to rzadkość

Grupa LEGO ogłosiła swoją nową kampanię „Zabawa jest Twoją Supermocą” która zwraca uwagę na ogólnoświatowy problem coraz krótszego czasu, jaki dzieci poświęcają na zabawę. Wraz z globalnym zespołem - „Drużyną Zabawy”, Grupa LEGO inspiruje rodziny do przywrócenia znaczenia tej formie spędzania czasu. Podkreśla też jej kluczową rolę w rozwoju dzieci i życiu rodzin na całym świecie.

Kampania opiera się na wnioskach z niedawno przeprowadzonego globalnego badania Grupy LEGO. Z rozmów przeprowadzonych z rodzicami wynika, że od poniedziałku do niedzieli prawie 1/3 dzieci w Polsce poświęca mniej niż 2 godziny na zabawę, co stanowi zaledwie 1,19% w tygodniu. Dane te stają się powodem do niepokoju dla ekspertów, biorąc pod uwagę kluczową rolę zabawy w kształtowaniu zdolności poznawczych dzieci, wspieraniu ich dobrego samopoczucia i – przede wszystkim – dawaniu im codziennej radości.

Badanie pokazało również, że ponad 65% rodziców decydujących się na priorytetowe traktowanie zajęć ukierunkowanych na rozwój, zamiast wspierania swobodnej zabawy u dziecka, wierzy, że doprowadzi je to do większego sukcesu w przyszłości. Dorośli najchętniej zastępowali zabawę aktywnościami takimi jak: zajęcia sportowe, nauka języka i korepetycje.

- Uczestnictwo dzieci we wszystkich zajęciach, które zapewniają im wszechstronne wykształcenie i zestaw umiejętności, ma ogromną wartość, jednak to zabawa daje dzieciom „supermoce”. To właśnie poprzez nią dzieci rozwijają niezbędne cechy, które wzmacniają każdy inny obszar ich rozwoju i nauki. Jeśli dzieci mają wystarczająco dużo czasu na zabawę, rozwiną liczne umiejętności, w tym kreatywność, rozwiązywanie problemów czy komunikację, które pomogą im w pełni wykorzystać swój potencjał w późniejszym życiu - podkreśla Dr Paul Ramchandani, Profesor Zabawy na Uniwersytecie w Cambridge, a także ekspert w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci.

Malejący udział zabawy w rozwoju dzieci potwierdza większa uwaga, jaką rodzice przywiązują do angażowania swoich pociech w zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na ich rozwój. Aż 63% opiekunów zadeklarowało, że czas na to poświęcany wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat - często właśnie kosztem zabawy.

Obecny trend zmierza w niepokojącym kierunku. Brak czasu dla zabawy – tak ważnej w kontekście rozwoju i samopoczucia dzieci oraz zachęcenia ich do nabywania nowych umiejętności, może utrudnić ich przyszłe sukcesy i przyswajanie nowych kompetencji w dorosłym życiu.

- Właśnie dlatego chcemy pokazać rodzicom, jakie korzyści może dać zabawa w perspektywie rozwoju ich pociech, a także jak sami dorośli – ambasadorzy Grupy LEGO – postrzegają zabawę i jej zbawienny wpływ na swoje obecne życie. Bo właśnie zabawa będąca w sercu naszej kampanii powinna być tak samo ważna, jak czytanie dzieciom bajek na dobranoc - twierdzi Alero Akuya, wiceprezes ds. Rozwoju marki w Grupie LEGO.

Do udziału w polskiej edycji kampanii „Zabawa jest Twoją Supermocą” Grupa LEGO zaprosiła grono znanych i inspirujących postaci ze świata nauki i kultury. Każda z nich opowie o tym, dlaczego uważa zabawę za niezbędną część życia każdego dziecka oraz, jak umiejętności rozwinięte w dzieciństwie podczas zabawy, pomogły ambasadorom w spełnieniu ich własnych marzeń. W polskiej „Drużynie Zabawy” spotkają się historie i doświadczenia takich osób, jak znany aktor – Maciej Musiałowski, Justyna Szyc-Nagłowska – prowadząca podcast „Matka też człowiek”, dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Świata w siatkówce – Piotr Nowakowski czy Faustyna Maciejczuk – popularna wokalistka, producentka i skrzypaczka.

- Zabawa w okresie dzieciństwa odgrywa ważną rolę w życiu zawodowego siatkarza. Szczególnie ta sportowa pomaga rozwijać podstawowe umiejętności motoryczne jak koordynacja, zręczność i siła. Zabawa w większej grupie wspiera rozwój społeczny, przekładając to na siatkówkę uczy współpracy, komunikacji i budowania relacji w drużynie. Zabawa z innymi to także zdrowa i pozytywna rywalizacja, kto zbuduje większy, szybszy czy bardziej wydajny pojazd. Bez zabawy trudno byłoby poradzić sobie z presją i stresem w zmaganiach zawodowego sportowca - mówi Piotr Nowakowski.Z kolei dla Macieja Musiałowskiego, zabawa zawsze była naturalnym elementem na drodze do aktorstwa.

- Kreatywność, umiejętność pracy z ludźmi i wcielania się w różne role oraz pewność siebie i swoich pomysłów - te i wiele innych cech są niezbędne w zawodzie aktora. To zabawne, że dopiero w dorosłym życiu dostrzegam, że one wszystkie rozwijały się we mnie już od najmłodszych lat. Zabawa pobudzała moją wyobraźnię i dawała poczucie, że w życiu nie ma granic. Teraz, kiedy jestem dorosłym człowiekiem, bardzo doceniam te wszystkie lata, kiedy beztrosko mogłem spędzać czas na zabawie i kreowaniu własnej rzeczywistości. To właśnie dzięki temu jestem dziś artystą”.

Zabawa dla całej rodziny

Co ważne, zabawa wpływa korzystnie nie tylko na dzieci. Dzięki niej cała rodzina jest szczęśliwsza, więzi rodzinne zacieśniają się, zyskuje też samopoczucie wszystkich domowników – twierdzi tak 64% polskich rodziców. Grupa LEGO dostrzega, że dzień przeciętnej rodziny wypełniona jest codziennymi obowiązkami, takimi jak długie godziny pracy (31%) czy obowiązki domowe (28%). Jak wskazują statystyki globalne, to właśnie te zajęcia według rodziców stanowią największe bariery dla zabawy całą rodziną. Aby pomóc rodzicom w ponownym odkryciu tej „supermocy”, już 12 października, w Światowy Dzień Zabawy, Grupa LEGO i Drużyna Zabawy będą zachęcać i inspirować rodziców do znalezienia chwil na zabawę i jej włączenia w nawet najbardziej napięte domowe kalendarze.

Z myślą o rodzicach i ich dzieciach, Grupa LEGO wydała także pięciominutowy film towarzyszący kampanii „Zabawa jest Twoją Supermocą”. Występuje w nim hollywoodzka aktorka, Jane Lynch, wcielająca się w rolę dyrektorki generalnej i pracoholiczki, która uświadamia sobie zalety zabawy, widząc oczami dzieci wpływ, jaki wywiera ona na jej pracowników. Film jest interaktywny i pełen niespodzianek. Dzięki takiej formie, widzowie sami stają się jego częścią i mogą spróbować odnaleźć swoją własną „supermoc” na stronie internetowej

Pieniądze to nie wszystko Michał Szczerb Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.