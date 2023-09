Hybrydowy hipersamochód PEUGEOT 9X8 z klocków LEGO w Westfield Arkadia [ZDJĘCIA]

Od poniedziałku 18 września wszyscy miłośnicy LEGO i motoryzacji zyskają wyjątkową okazję, by na własne oczy zobaczyć imponujący model hybrydowego hipersamochodu Peugeot 9X8, wykonanego w całości z klocków. Model prezentowany będzie przez kolejne 8 dni przy głównym wejściu do Westfield Arkadia w Warszawie.

W odtworzenie samochodu rzeczywistych rozmiarów zaangażowano aż 12-osobowego zespołu projektantów firmy LEGO i PEUGEOT Sport. W trakcie 24-godzinnej pracy zużyto prawie 630 tysięcy elementów. Efekt jest imponujący: wyścigówka ze stajni Peugeota, która stanie w warszawskiej galerii, mierzy aż 520 cm długości i waży przeszło 900 kg.

Konstrukcja z klocków LEGO precyzyjnie odzwierciedla szczegóły techniczne pojazdu, w tym nietypowo otwierające się drzwi, elegancki profil zewnętrzny z świecącymi w ciemności elementami, napęd 4x4, 7-biegową skrzynię biegów, hybrydowy napęd i specjalne zawieszenie. Budowla ta jest wiernym odwzorowaniem oryginalnego modelu PEUGEOT, który w dniach 10-11 czerwca wziął udział w najnowszej edycji kultowego wyścigu 24h Le Mans. Odtworzony z klocków LEGO model prezentowany był także pod koniec wspomnianego wyścigu.

PEUGEOT i Grupa LEGO: wyjątkowa współpraca na stulecie wyścigu

Francuski producent samochodów i kultowa duńska firma z branży zabawek połączyli siły w tym wyjątkowym projekcie z okazji stulecia legendarnego wyścigu Le Mans. Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 1923 roku na torze Circuit de la Sarthe we Francji i startują w nim profesjonalne teamy z całego świata. Główna atrakcja, 24h Le Mans, to konkurencja polegająca na przejechaniu jak największej liczby okrążeń w ciągu doby. W tym roku w wyścigu wziął udział również innowacyjny, hybrydowy hipersamochód PEUGEOT. Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów do odwiedzenia tej wyjątkowej atrakcji. To jedyna w swoim rodzaju okazja, aby zobaczyć na własne oczy rzeczywistych rozmiarów model samochodu zrobiony z klocków LEGO.

Standardowy zestaw LEGO® Technic™ PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar w skali 1:10 dostępny jest w sklepach LEGO i na stronie www.LEGO.com oraz w sieci dealerów PEUGEOT.

