Flix i Daimler Buses łączą siły w celu rozwoju e-mobilności autobusów dalekobieżnych

W ciągu najbliższych 4 lat, w ramach współpracy firmy Flix wraz z OEM Daimler Buses oraz partnerami badawczymi, ma zostać opracowany w pełni elektryczny napęd dla autobusów dalekobieżnych. Projekt zakłada długofalowe testowanie nowej technologii w warunkach rzeczywistych na dwóch prototypach pojazdów, dlatego doświadczenie FlixBusa w zarządzaniu najszerszą siatką połączeń autobusowych na świecie będzie kluczowe dla przebiegu projektu. Firma będzie na bieżąco oceniać osiągi pojazdów, aby upewnić się, że spełniają one wszystkie wymagania do zapewnienia ich najwyższej wydajności, mając w perspektywie wdrożenie ich do floty FlixBusa.

- Wierzymy, że zeroemisyjność podróży autobusowych będzie rozwiązaniem, które przyczyni się do całkowitej dekarbonizacji transportu. Odkąd założyliśmy FlixBusa, nieustannie dążymy do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko poprzez badanie alternatywnych napędów i umożliwienie kompensacji śladu węglowego - mówi André Schwämmlein, założyciel i dyrektor generalny firmy Flix. - Dzięki współpracy z Daimler Buses i partnerami badawczymi, którzy podzielają naszą wizję ekologicznej przyszłości transportu, możemy teraz wykonać kolejny krok milowy w kierunku naszego celu, jakim jest przekształcenie całej branży poprzez zapewnienie ekologicznych, nowoczesnych i jednocześnie przystępnych cenowo opcji podróży.

Flix i Daimler Buses połączyły siły z niemieckimi instytututami badawczymi i edukacyjnymi w dziedzinie technologii, tworząc w ten sposób sojusz międzysektorowy. Jako partnerzy badawczy, w projekcie biorą udział naukowcy z Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Uniwersytetu w Mannheim oraz Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern-Landau (RPTU), a finansowanie projektu zostało zapewnione przez Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu Niemiec.

Droga do dekarbonizacji: technologia bronią w walce o środowisko

Flix, Daimler Buses i partnerzy badawczy stawiają sobie za cel pokonanie przeszkód technologicznych, które dotychczas uniemożliwiały wdrożenie elektrycznego napędu na długim dystansie. Największym wyzwaniem jest zadbanie o wysoką wydajność pojazdów na długich trasach przy jednoczesnym zachowaniu ich pojemności, wyrażonej w przestrzeni wydzielonej dla pasażerów oraz bagażu, ponieważ w praktyce oprócz zapewnienia odpowiedniego poziomu naładowania takiego pojazdu, równie istotną kwestią jest spełnianie standardów operacyjnych.

Proces opracowywania technologii, która może rozwiązać powyższe problemy będzie dość złożony, jako że należy wziąć pod uwagę różnorodne czynniki. Napęd zostanie zaprojektowany z uwzględnieniem parametrów, takich jak zużycie energii, zasięg, wydajność jazdy i żywotność baterii. Opracowany mechanizm zostanie poddany analizom pod kątem opłacalności, skutków dla środowiska i ogólnej możliwości zastosowania go w obecnych warunkach rynkowych.

Przy pozytywnym wyniku analizy dwa prototypowe układy napędowe zostaną zainstalowane w modelach demonstracyjnych i przetestowane w warunkach rzeczywistych. Kolejnym krokiem będzie opracowanie na podstawie otrzymanych wyników testu finalnej wersji w pełni elektrycznych i wydajnych autobusów dalekobieżnych, co będzie podstawą do rozpoczęcia ich produkcji. Flix będzie także uczestniczył w procesie zatwierdzania pojazdów testowanych w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. W trakcie przebiegu projektu firma będzie na bieżąco analizować poszczególne aspekty zastosowanego rozwiązania, aby w dłuższej perspektywie wprowadzić tę technologię w dalekobieżnych autobusach FlixBusa.

Flix pionierem alternatywnych napędów w autobusach dalekobieżnych

Nie jest to jedyna inicjatywa firmy w drodze ku zeroemisyjnej przyszłości transportu, ponieważ Flix rozpoczął proces testowania różnych możliwości. Firma przeprowadziła już pierwsze projekty pilotażowe autobusów elektrycznych we Francji i Niemczech. Oprócz tego, Flix testował technologię paneli słonecznych na dachach pojazdów, a niedawno uruchomił również pierwsze FlixBusy zasilane biogazem. Stawiając na rozwój i dążąc do zastosowania różnych technologii napędowych w swojej rozległej siatce połączeń, Flix jest również zaangażowany w opracowywanie rozwiązania, które zakłada wprowadzenie wodorowych ogniw paliwowych w ramach finansowanego projektu HyFleet.

