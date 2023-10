Hilton ujawnia plany dotyczące pierwszego w Polsce hotelu Canopy by Hilton

Canopy by Hilton. Nowy hotel w Warszawie

Patrick Fitzgibbon, starszy wiceprezes ds. rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, powiedział – „Wraz z otwarciem pięciu nowych hoteli tylko w ciągu ostatniego roku, Hilton rozwija się w Polsce w szybkim tempie, a lokalizacje takie jak Kraków, Warszawa i Wrocław stwarzają nowe możliwości dla naszych światowej klasy marek. Widzimy ogromne możliwości dla naszych marek lifestylowych w całej Europie, a Canopy by Hilton Warsaw dołączy do inspirowanych lokalnie hoteli w miastach takich jak Reykjavik, Zagrzeb, czy ostatnio Cannes. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z TFG Hotels przy tym najnowszym projekcie i z niecierpliwością czekamy na przyjęcie gości".

Anna Fijałkowska, z firmy TFG Hotels, stwierdziła – „Cieszymy się, że możemy współpracować z Hiltonem przy wprowadzaniu marki Canopy by Hilton do stolicy. Warszawa jest centrum handlowym regionu Europy Środkowo-Wschodniej i miastem bogatym historycznie i kulturowo, przez co jest popularnym miejscem dla podróżujących zarówno służbowo, jak i turystycznie. Po zrealizowaniu inwestycji wartej około 30 milionów euro ten nowo wybudowany hotel z pewnością stanie się ulubionym miejscem przyjezdnych i warszawiaków, a my już nie możemy się doczekać powitania gości w 2025 roku".

Canopy by Hilton Warsaw oferuje m.in. rozległy taras na dachu, z widokiem na całe miasto, gdzie goście będą mogli delektować się kawą lub koktajlami oraz pysznymi daniami inspirowanymi lokalną kuchnią. Będący sercem hotelu Canopy Central zapewni komfortowe miejsce odpoczynku, pracy i spotkań towarzyskich zarówno gościom, jak i warszawiakom. Canopy Central to jedyna w swoim rodzaju przestrzeń, która jest dostosowywana do potrzeb gości, jednocześnie sprawiając wrażenie integralnej części okolicy. W przypadku imprez biznesowych lub towarzyskich, które wymagają większej lub bardziej prywatnej przestrzeni, hotel zaoferuje pomieszczenia konferencyjne i eventowe.

Dzięki projektowi inspirowanemu wyjątkowym połączeniem kultury i sztuki oraz stylów architektonicznych Warszawy, rozległe przeszklenia ścian parteru zatrą granicę między hotelem a miastem, podczas gdy spektakularne zakrzywione balkony będą subtelnym ukłonem w stronę łuków barokowej architektury spotykanej w mieście. Siatka jednolitych kwadratowych okien sprawi, że budynek będzie przystawał do okolicy, a wystrój i dekoracje wnętrz będą nawiązywać do historii i kultury centrum Warszawy.

Zlokalizowany w ścisłym centrum znanym z luksusowych biur oraz bogatej oferty gastronomicznej i życia nocnego, Canopy by Hilton Warsaw będzie oddalony o 10 minut drogi piechotą od Pałacu Kultury i Nauki oraz dworca Warszawa Centralna. Goście Canopy by Hilton Warsaw będą mogli również korzystać z bezpłatnych rowerów Canopy, które umożliwią im zwiedzanie okolicy, a rozbudowana sieć kolejowa, autobusowa i tramwajowa sprawi, że z łatwością dotrą do innych zakątków stolicy. Warszawskie Stare Miasto, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO z odrestaurowanymi budynkami w różnych stylach architektonicznych przy brukowanych ulicach, jest oddalone o niecałe 15 minut jazdy tramwajem.

Hotele Canopy by Hilton zachęcają gości do zapoznawania się z ich otoczeniem, a członkowie zespołu w Canopy by Hilton Warsaw służą pomocą w odkrywaniu tego, co najlepsze w pobliżu. Po zwiedzaniu miasta goście będą mogli udać się na odpoczynek do luksusowych pokoi, wyposażonych w charakterystyczne dla hoteli Canopy by Hilton łóżka z baldachimem oraz udogodnienia takie jak skarpetki Canopy czy ekspresy do kawy Nespresso.

Goście wszystkich obiektów Hiltona będą mogli korzystać ze zdobywającego nagrody programu lojalnościowego Hilton Honors, umożliwiającego ponad 165 milionom członków, którzy dokonują rezerwacji bezpośrednio w Hiltonie, zdobywanie punktów za pobyty oraz korzystanie z hotelowych atrakcji. Członkowie Hilton Honors mogą również uzyskać dostęp do natychmiastowo uruchamianych świadczeń i korzyści, takich jak bezstykowe zameldowanie z wyborem pokoju i zniżki dostępne wyłącznie uczestnikom programu.

