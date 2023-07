Hotel Gołębiewski w Pobierowie będzie miał konkurencje. Znany inwestor już się buduje

Aspartam jest rakotwórczy? Eksperci IARC i WHO umieścili ją na liście "potencjalnie rakotwórczych"

data otwarcia tego obiektu nadal pozostaje nieznana. Nie brakuje jednak również innych inwestycji hotelowych w okolicy. Przykładem jest luksusowy hotel Linea Mare, oddalony o zaledwie 300 metrów od plaży, który już przyjmuje gości. Portal propertynews.pl donosi również o kolejnym wielkim projekcie nad polskim morzem. W miejscowości Kołobrzeg, oddalonej o około 60 km od hotelu Gołębiewski, planowany jest pięciogwiazdkowy hotel z 800 pokojami, będący częścią sieci Woźniak Resort & Spa. Portal informuje, że firma należy do grupy kapitałowej rodziny Woźniaków, założycielem której jest Zbigniew Woźniak. Warto również dodać, że firma Woźniak jest drugim co do wielkości producentem jaj w Europie. Obiekt ten otrzymał już zezwolenie na budowę i przewidywane jest, że zostanie ukończony na lato 2025 roku.

Hotel Gołębiewski jest największym ze wszystkich hoteli w ramach swojej sieci i zarazem największym takim obiektem w Polsce. Hotel będzie mieć własne ujęcia wody, zewnętrzne i wewnętrzne baseny, spa, restauracje, pub, ogólnodostępną kawiarnię, dwie sale teatralno-kinowe. Lokalizacja nowej inwestycji oddalona jest ok. 60 kilometrów od Kołobrzegu i 40 kilometrów od Międzyzdrojów.

