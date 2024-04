Inflacja popsuła świąteczne plany Polaków. Tak źle nie było nigdy wcześniej?

Polska fabryka to prestiż i możliwości rozwoju zawodowego

Choć od 2021 roku obserwujemy wzrost popularności wyjazdów w okresie świątecznym, w ostatnich trzech latach ponad połowa Polaków nie wyjeżdżała na święta ze swojej miejscowości. Tylko 5% zaplanowała rekreacyjny wyjazd w tym okresie. Jednym z powodów mogła być inflacja. Aż 63% osób planujących wyjazd na Wielkanoc wyraźnie odczuło jej wpływ na koszty podróży. 30% z nich zawsze szuka promocji i zniżek na bilety, aby obniżyć koszty wyjazdu, a 20% zawsze zwraca uwagę na ceny podczas planowania wyjazdu.

Wyzwanie dla transportu zbiorowego

Samochód osobowy nadal pozostaje najpopularniejszym środkiem transportu, a niechęć do korzystania z transportu zbiorowego wynika z braku dogodnych połączeń i poczucia niezależności, jakie zapewnia podróżowanie własnym autem.

- Od początku istnienia FlixBusa naszym największym konkurentem jest samochód. Ciągle dążymy do tego, by podróżowanie autobusem stało się atrakcyjną alternatywą dla jazdy autem. Otwieramy nowe kierunki, zwiększamy częstotliwość kursów na wielu trasach i stale ulepszamy komfort podróży - mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach Bałtyckich. - Jestem przekonany, że skutecznym sposobem na wzmocnienie konkurencyjności transportu zbiorowego byłoby wprowadzenie jednolitych ulg ustawowych. Zniżki na pociągi oraz autobusy znacznie się różnią, co skutecznie utrudnia podróżowanie po Polsce. Po ujednoliceniu ulg, wyjazd na święta, urlop czy wakacje mógłby odbyć się nawet w jednym bilecie – dodaje.

Popularne kierunki

Berlin niezmiennie jest najpopularniejszym kierunkiem wśród osób podróżujących FlixBusem w okresie świątecznym. Oprócz wyjazdów zagranicznych, dużym zainteresowaniem cieszyły się również podróże wewnątrz kraju, do takich miast jak Warszawa, Kraków czy Wrocław.

Nowym trendem był wzrost liczby osób wyjeżdżających do Kijowa. Duża siatka połączeń FlixBusa, wygodne godziny odjazdu oraz możliwość wzięcia ze sobą większego bagażu sprawiają, że FlixBus stał się atrakcyjnym i bezpiecznym środkiem transportu do i z Ukrainy.

- Siatka połączeń FlixBusa stale się rozwija. Z roku na rok oferujemy naszym pasażerom coraz więcej możliwości podróżowania. Obecnie z Polski można dojechać bez przesiadek do 22 krajów europejskich. Nasze linie w regionie łączą ze sobą ponad 400 miast – mówi Michał Leman.

Jak podróżujemy?

Cel naszych świątecznych podróży wybieramy zazwyczaj z wyprzedzeniem, ale bilety na podróż rezerwujemy spontanicznie dzień lub kilka dni wcześniej. Większość preferuje krótkie wyjazdy trwające do 3 dni, a średni koszt dojazdu wynosi 325 zł. W święta najczęściej podróżujemy z rodziną oraz bliskimi.

