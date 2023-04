Jak zostać mentorem? Krok po kroku

Według słowników języka polskiego mentor to mądry doradca, wychowawca i nauczyciel Zaś mentoring to rozwijanie potencjału ucznia przez jego mistrza. W praktyce biznesowo-edukacyjnej mentoring jednak opiera się na partnerskiej relacji między uczniem i mistrzem zorientowanej na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Mentoring polega głównie na tym, by uczeń, poprzez regularne profesjonalne rozmowy z mistrzem, zdobywał nową wiedzę, poznawał siebie, rozwijał zawodową samoświadomość i nie obawiał się podążać wybraną samodzielnie drogą samorealizacji. Mentor pomaga, wspiera, ale i daje jasne wskazówki w drodze do oczekiwanej zmiany. Współcześnie z ofert mentorów korzystają głównie biznesmeni, osoby poszukujące swoje miejsca na rynku pracy, przebranżawiające się. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że mentor to nie coach. Coaching jest zorientowany na stosunkowo szybkie wyniki i dotyka istoty sprawy, podczas gdy mentoring zajmuje się także jej podłożem, przyczynami i okolicznościami chęci zmiany oraz danej postawy ucznia/klienta.

Dobre wykształcenie

Jak zostać mentorem i pomagać ludziom osiągać zawodowy sukces i satysfakcję z wykonywanej pracy, a często po prostu z życia? Podstawą jest odpowiednie wykształcenie. Wiedzę w tym zakresie i poświadczające ją dyplomy zdobywa się na studiach powiązanych z mentoringiem, ale i branżowych kursach i szkoleniach organizowanych przez dedykowane temu szkoły i organizacje zawodowe. Warto zdobyć odpowiedni certyfikat szkoły wyspecjalizowanej w edukacji mentorskiej i akredytacje międzynarodowych organizacji. Oczywiście to jeden z tych zawodów, w którym bezustannie podnosimy swoje kwalifikacje.

Formy pracy

Jak już kandydat na mentora odpowiednio się wyedukuje, to przychodzi czas na wejście na rynek. Jest kilka form działalności, ale te najpopularniejsze to praca na etacie w firmie zajmującej się mentoringiem lub założenie własnej działalności. Osobom ceniącym sobie samodzielność, mającym swój plan na biznes oczywiście zaleca się stworzenie własnej firmy. Na początku z powodzeniem można działać w pojedynkę, a z czasem można stworzyć zespół doradczy złożony z m.in. z coachów, psychologów i innych mentorów.

W poszukiwaniu zleceń

Jak i gdzie pozyskać pierwszych klientów? Podstawą jest poczta pantoflowa i promocja w internecie. Warto zainwestować w porządną stronę internetową, profile i aktywne konta w mediach społecznościowych. Podstawą jest dobra oferta mentorska. Dobrze wypracować siec kontaktów biznesowych i przedstawić swoją ofertę prezesom i dyrektorom większych firm. Współcześnie w dobie nowych technologii, popularności pracy zdalnej, nie musimy ograniczać swej działalności do lokalnego rynku. W tym przypadku usługi mentorskie można składać praktycznie na całym świecie. To ogromny plus tego zawodu.

Wojciech Kurzyk, mentor z Łodzi

Założyłem firmę w 2009 roku. Na początku zajmowałem się głównie szkoleniami miękkimi (obsługa klienta, edukowanie w zakresie nabywania umiejętności profesjonalnych przydatnych w biznesie). Wkrótce zorientowałem się, że często potrzeby przedsiębiorców są dużo szersze, a chęć zmiany na tyle mało świadoma, że wymaga to głębszej pracy – na poziomie motywacji i celu działania, a także na świadomym byciu przywódcą czy przedsiębiorcą. Zainteresował mnie wtedy profesjonalny mentoring, czyli zawód, który pomaga – w oparciu o chęć zmiany – szczegółowo ją zaplanować i przeprowadzić. Pracuję w gabinecie albo online. Sesja trwa dwie godziny zegarowe, poprzedza ją spotkanie organizacyjne z tzw. mentee, czyli osobą szukającą pomocy w zakresie poprawy jakości swojego życia służbowego. W czasie sesji pracuję w zakresie edukacji – jakiej wiedzy mentee jeszcze nie ma, a powinien ją mieć, żeby osiągnąć sukces, ale przede wszystkim układamy wspólnie ścieżkę rozwoju zawodowego, która jest bardzo konkretna i realna – są konkretne terminy i działania, jakie mentee musi podjąć, by osiągnąć cel. Są też oczywiście punkty sprawdzające, czy mentee nie zbacza z zaplanowanej drogi, a także, czy przyjęte przez niego rozwiązania sprawdzają się. Jestem certyfikowanym mentorem według metodologii TTX Institute. Moim wyróżnikiem jest łączenie kompetencji. Jestem filologiem polskim, a więc pomagam ludziom zrozumieć, jakim narzędziem zmiany może być język polski, jak mówić, żeby osiągnąć swoje cele. Jestem też mediatorem – głęboko wierzę w potęgę współpracy – więc pomagam zrozumieć, w jaki sposób prowadzić negocjacje i zarządzać konfliktem, aby wpłynęło to pozytywnie na naszą pracę. Jestem także w trakcie szkoły psychoterapii, co pozwala mi lepiej zrozumieć ich problemy i umocnić ich motywację do działania. Plusem mojej działalności jest przede wszystkim to, że pracując z konkretną osobą, mogę poświęcić jej całą uwagę i dostosować narzędzia mentoringowe do jej potrzeb, a zmiana jest szybko widoczna. Minusem jest to, że jest wciąż niska świadomość tego, w jaki sposób działa certyfikowany mentor i w czym dokładnie może pomóc.

