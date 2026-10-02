Maczfit wprowadza dietę śródziemnomorską. Koniec z wyrzeczeniami

Wygląda na to, że czasy, w których dieta kojarzyła się głównie z wyrzeczeniami i liczeniem każdej kalorii, powoli odchodzą do lamusa. Polacy dojrzeli i chcą czegoś więcej. Jedzenie ma być nie tylko zdrowe, ale przede wszystkim smaczne i dawać przyjemność. Ten trend doskonale rozumie jeden z liderów rynku, który właśnie rozszerza swoją ofertę. Nowa dieta śródziemnomorska w ofercie Maczfit to bezpośrednia odpowiedź na dojrzewanie gustów konsumentów. Firma stawia na model żywienia oparty na różnorodności i długofalowym budowaniu zdrowych nawyków, a nie na krótkotrwałych, restrykcyjnych zrywach.

Czego Polacy szukają w diecie pudełkowej w 2026 roku?

Rynek diet pudełkowych w Polsce bardzo się zmienił. Klienci są coraz bardziej świadomi i wymagający. Nie wystarczy już tylko obiecać utraty kilogramów. Dziś liczy się jakość życia, a co za tym idzie – jakość tego, co ląduje na talerzu. Z badań przeprowadzonych przez Maczfit wynika to bardzo jasno: aż 96 proc. klientów wskazuje, że smak posiłków jest dla nich kluczowy. Jednocześnie 84 proc. zwraca uwagę na odpowiednie proporcje białka, tłuszczów i węglowodanów, a 79 proc. nadal kontroluje kaloryczność.

Widać więc wyraźnie, że Polacy chcą łączyć przyjemne z pożytecznym. Szukają złotego środka między smacznym jedzeniem a świadomymi wyborami, które wspierają ich zdrowie. To już nie jest pogoń za dietą-cud, ale poszukiwanie stylu życia, który można utrzymać na stałe.

Rynek cateringu dietetycznego dojrzewa. O przewadze nie decyduje wyłącznie szerokość oferty, ale zdolność do trafnego odczytywania potrzeb coraz bardziej świadomych konsumentów. Widzimy wyraźnie, że klienci odchodzą od restrykcyjnych diet i poszukują rozwiązań, które można stosować długofalowo i naturalnie wpisać w codzienne życie. – mówi Bartłomiej Makuch, Head of Portfolio Maczfit.

Co zawiera nowa dieta śródziemnomorska w Maczfit?

Odpowiedzią na te zmieniające się potrzeby jest nowa propozycja w menu firmy. Catering dietetyczny Maczfit, wprowadzając dietę śródziemnomorską, stawia na jeden z najbardziej cenionych i najlepiej przebadanych modeli żywienia na świecie. W pudełkach znajdziemy wszystko to, co najlepsze w kuchni południa Europy: mnóstwo świeżych warzyw, pełnoziarniste produkty zbożowe, rośliny strączkowe, ryby i owoce morza. Głównym źródłem tłuszczu jest tu oczywiście oliwa z oliwek, a smak wzbogacają orzechy i nasiona.

Co ważne, w menu znalazło się aż 35 dań sygnowanych przez światowej sławy szefa kuchni, Jamiego Olivera, oraz 9 propozycji przygotowanych przez Martina Gimeneza Castro, który jest Head Chefem marki. To gwarancja, że posiłki będą nie tylko zdrowe, ale też naprawdę smaczne i różnorodne.

Nowa oferta dostępna jest w sześciu wariantach kalorycznych, dzięki czemu każdy może dopasować dietę do swoich indywidualnych potrzeb i celów.

Dlaczego dieta śródziemnomorska to dobry wybór na lata?

Eksperci są zgodni – to znacznie więcej niż tylko chwilowa moda. To kompletny styl życia, który przynosi realne korzyści zdrowotne. Nie chodzi tu o pojedyncze „superfoods”, ale o całościowy sposób odżywiania.

Dieta śródziemnomorska jest jednym z najlepiej przebadanych modeli żywienia i od lat stanowi punkt odniesienia dla zaleceń dotyczących zdrowego odżywiania. To nie krótkotrwała „dieta”, to całościowy wzorzec żywienia i styl życia, którego podstawą są produkty roślinne. Jej siłą jest różnorodność, która pozwala łączyć produkty dostarczające wielu składników odżywczych i związków bioaktywnych. – wyjaśnia dr n. med. i n. o zdr. Małgorzata Słoma-Krześlak z Katedry Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wprowadzenie tej diety do oferty cateringu dietetycznego to sygnał, że branża podąża za potrzebami klientów. Zamiast oferować kolejne restrykcyjne plany, stawia na rozwiązania, które pomagają budować zdrowe i – co równie ważne – przyjemne nawyki żywieniowe na całe życie.

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