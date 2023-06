Nowy prezes WeNet

WeNet jest liderem transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jako pionier digitalizacji, Spółka WeNet ma olbrzymi potencjał wzrostu poprzez innowacje produktowe z wykorzystaniem technologii AI oraz dobre zrozumienie potrzeb i aspiracji naszych klientów. Objęcie funkcji Prezesa Zarządu w Grupie WeNet stanowi dla mnie inspirujące wyzwanie zawodowe. Moim celem jest ugruntowanie pozycji Spółki jako lidera rynku– mówi Jarosław Mikos.

Jarosław Mikos ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność zawodową rozpoczął w 1995 roku w firmie Deloitte & Touche w Departamencie Doradztwa Gospodarczego. Od 1996 roku w Coopers & Lybrand, jako senior konsultant. W latach 1997-1999 był managerem w londyńskim biurze PwC, a następnie wicedyrektorem w Departamencie M&A i Prywatyzacji. Od 2000 roku był związany z Energis Polska, najpierw jako Członek Zarządu odpowiedzialny za rozwój biznesu, następnie, jako CFO a od 2002 roku CEO tej firmy. W 2005 roku doprowadził do połączenia Energis Polska z GTS Polska, w której to spółce pozostał Prezesem Zarządu. W latach 2006-2010 prowadził własną działalność inwestycyjną. W latach 2011-2013 był Prezesem Magna Polonia, gdzie przeprowadził proces restrukturyzacji funduszu, a od 2013 do 2017 roku związany z Grupą Wirtualna Polska, jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do nadzoru nad Zarządem Spółki.

Pod koniec 2017 roku Jarosław Mikos został Prezesem Zarządu spółki Polskie ePłatności S.A., jednego z trzech największych na polskim rynku operatorów terminali płatniczych.

Od listopada 2021 roku jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Prezes Zarządu, stał na czele IAI S.A., firmy specjalizującej się w dostawach oprogramowania m.in. dla sklepów internetowych.

