Onesano pionierem rynku postbiotycznego

MCI Capital finalizuje przejęcie Nice To Fit You

Autor:

Postbiotyki powstają w naturalnych procesach mikrobiologicznych, takich jak fermentacja. Są to nieżywotne drobnoustroje, ich produkcja obejmuje techniki niszczenia błon komórkowych i uwalniania ich zawartości, w tym naturalną autolizę, obróbkę cieplną i enzymatyczną. Procesy typowo chemiczne są tu rzadko stosowane, a dominują naturalne metody. Obejmują metabolity, enzymy, kwasy organiczne, białka i inne substancje, które mogą wspierać zdrowie organizmu bez konieczności spożywania żywych organizmów. Ich zaletą jest stabilność oraz łatwiejsze zastosowanie w różnych produktach, co sprawia, że mają ogromny potencjał zarówno w suplementacji, jak i w kosmetologii. Postbiotyki mają szerokie spektrum działania – od wspierania mikroflory jelitowej, przez wzmacnianie odporności, aż po działanie antyoksydacyjne. Dodatkowo, ich zastosowanie w kosmetykach pozwala na wspomaganie regeneracji skóry, łagodzenie podrażnień i poprawę nawilżenia.

Rynek kosmetyków to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów, w którym postbiotyki znajdują zastosowanie. W produktach do pielęgnacji twarzy, włosów czy pastach do zębów coraz częściej pojawiają się składniki postbiotyczne, które oferują naturalne wsparcie dla zdrowia i wyglądu skóry.

Dzięki właściwościom przeciwutleniającym i wspomagającym odbudowę bariery ochronnej skóry, postbiotyki są szczególnie cenione w kremach do cery wrażliwej i suchej. W pielęgnacji włosów ich obecność pomaga w odbudowie struktury włosa, a także łagodzi problemy skóry głowy. Również w dziedzinie higieny jamy ustnej zyskują na popularności – pasty z dodatkiem postbiotyków pomagają zachować zdrową mikroflorę jamy ustnej, zapobiegając problemom takim jak próchnica czy zapalenie dziąseł.

Postbiotyki w żywności i suplementacji

Innym obszarem, w którym postbiotyki zyskują na popularności, jest żywność funkcjonalna oraz suplementy diety. Konsumenci poszukują produktów, które nie tylko zaspokajają głód, ale również wspierają zdrowie na poziomie mikrobiologicznym. Postbiotyki wpisują się w ten trend – są stabilne, łatwe do wprowadzenia do różnych kategorii produktów i bezpieczne dla szerokiego grona odbiorców.

Wśród popularnych produktów wzbogacanych postbiotykami można znaleźć:

koktajle odżywcze, żywność funkcjonalną,

shoty, napoje funkcjonalne i białkowe,

fermentowane przetwory mleczne,

zdrowe desery, przekąski czy makarony.

Suplementy diety z postbiotykami są dostępne w różnych formach – od kapsułek po syropy i żelki – co pozwala na łatwe włączenie ich do codziennej rutyny. Onesano wyróżnia się na tle rynku dzięki zaawansowanym technologiom produkcji oraz kompleksowemu podejściu do postbiotyków. W swoich produktach wykorzystuje między innymi postbiotyczną biomasę drożdży Yarrowia lipolytica, które są w pełni wegańskie i powstają w wyniku naturalnego procesu fermentacji.

Postbiotyki to przyszłość w wielu obszarach – zarówno w suplementacji, jak i w kosmetologii czy żywności funkcjonalnej. To, co wyróżnia je na tle innych rozwiązań, to ich stabilność, bezpieczeństwo oraz wszechstronność zastosowań. Stawiamy na nowoczesne technologie, które pozwalają nam oferować produkty o najwyższej biodostępności i czystości. Widzimy ogromny potencjał postbiotyków nie tylko w obecnych zastosowaniach, ale również w zupełnie nowych obszarach, które dopiero zaczynają być eksplorowane. Jesteśmy częścią tej rewolucji – mówi Dominika Kowalczyk, prezeska onesano, producenta naturalnych suplementów diety.

Przyszłość rynku postbiotyków

Z raportu Global Market Insights wynika, że globalny rynek postbiotyków będzie rósł w tempie dwucyfrowym w najbliższych latach. Coraz większa świadomość konsumentów na temat mikrobiomu oraz zainteresowanie zdrowiem i naturalnymi rozwiązaniami sprzyjają popularyzacji postbiotyków. Rozwój technologii oraz nowe zastosowania w żywności, kosmetykach i suplementacji otwierają przed nimi zupełnie nowe perspektywy.

Polecany artykuł: Catering dietetyczny Nice To Fit You pracuje nad obiegiem zamkniętym opakowań