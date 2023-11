ORLEN Synthos Green Energy ze wsparciem finansowym od rządu amerykańskiego dla budowy SMR-ów

Obowiązkowe OC e-hulajnóg: UE dąży do ujednolicenia przepisów

USA pomogą w budowie "małego atomu" w Polsce

Finansowanie dla OSGE zostało przyznane w ramach Projektu Phoenix. To program Departamentu Stanu USA, którego celem jest wsparcie procesu transformacji energetycznej w Europie Środkowej w zakresie budowy małych reaktorów modułowych w miejscu elektrowni węglowych. O wyborze beneficjentów poinformował we wrześniu tego roku podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza (3SI) w Bukareszcie John Kerry, Specjalny Wysłannik Prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. klimatu. Dziś w stolicy Słowacji odbywa się oficjalny start programu. Obok OSGE wsparcie dostaną podmioty ze Słowacji i Rumunii: Slovenske Elektrarne i Nuclearelectrica.

W inauguracji programu w Bratysławie biorą udział przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych, ale także państw uczestniczących w projekcie – Polski, Słowacji i Rumunii. Oprócz tego obecni są reprezentanci przemysłu jądrowego USA, w tym deweloperzy technologii SMR, a także potencjalni inwestorzy. OSGE reprezentował Prezes Zarządu Rafał Kasprów, który - między innymi - wziął udział w panelu otwierającym spotkanie „Nagrodzeni w Projekcie Phoenix: plany studiów wykonalności i potencjał dla SMR-ów.

- Objęcie OSGE strategicznym programem prowadzonym przez Departament Stanu USA traktujemy jako uznanie dla stopnia zaawansowania naszego projektu i dostrzeżenie potencjału budowy floty reaktorów SMR w Polsce. Dzięki włączeniu w Projekt Phoenix możemy znacząco przyspieszyć nasze działania we współpracy z amerykańskim rządem, ale także z doświadczonymi i uznanymi w energetyce jądrowej firmami ze Stanów Zjednoczonych we współpracy z którymi Projekt Phoenix będzie realizowany – powiedział Rafał Kasprów, Prezes Zarządu OSGE.

Technologia SMR, którą w Polsce wdraża OSGE to BWRX-300 opracowana przez amerykańską firmą GE Hitachi Nuclear Energy. OSGE posiada wyłączność na wdrożenie technologii w Polsce. Projekt Phoenix to inicjatywa rządu Stanów Zjednoczonych mająca na celu wsparcie procesu przechodzenia w Europie z energetyki opartej na paliwach kopalnych na reaktory SMR przy jednoczesnym zachowaniu lokalnych miejsc pracy poprzez przekwalifikowanie pracowników. Program zapewnia bezpośrednie wsparcie finansowe ze strony rządu Stanów Zjednoczonych na opracowanie studiów wykonalności dla wybranych technologii SMR. Finansowane mogą być również działania wspierające cele bezpieczeństwa energetycznego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Zobacz więcej o Projekcie Phoenix.

Polecany artykuł: Znamy lokalizacje małych elektrowni atomowych w Polsce

"Phoenix pozwoli powstać Polsce z popiołów węgla" - powiedział @RafalKasprow podczas inauguracji Projektu Phoenix w Bratysławie. Prezes OSGE wziął udział w panelu poświęconemu działaniom z wykorzystaniem finansowania od @StateDept pic.twitter.com/W5EvwGPkoP— ORLEN Synthos Green Energy (@ORLEN_Synthos) November 9, 2023

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) to spółka powołana przez ORLEN S.A. i Synthos Green Energy S.A. Firma odgrywa wiodącą rolę we wdrażaniu modułowych reaktorów jądrowych w Polsce, chcąc przyczynić się do efektywnej dekarbonizacji elektroenergetyki, ciepłownictwa oraz przemysłu. Misją OSGE jest zbudowanie floty reaktorów BWRX-300 od amerykańsko-japońskiej firmy GE-Hitachi Nuclear Energy, które staną się ważną częścią miksu energetycznego kraju, zapewniając gospodarstwom domowym i przemysłowi stabilną energię elektryczną o zerowej emisji dwutlenku węgla.