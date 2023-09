Jedna instalacja SMR może przynieść nawet 20 mln zł korzyści budżetowych! Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli

Korzyści dla miasta i mieszkańców z instalacji SMR

- Dzisiaj miasto Stalowa Wola realizuje najważniejszą dla siebie inwestycję na dekady, strategiczny park inwestycyjny Europark Stalowa Wola. Tworzymy strefę przemysłową o powierzchni tysiąca hektarów, dedykowaną dla branż najnowocześniejszych technologii, również tych związanych z elektromobilnością. Jest to projekt życia dla miasta i on wymaga odpowiedniego wsparcia, również takich instalacji jak SMR, które naszym strategicznym inwestorom będą zapewniać stabilny, a jednocześnie zeroemisyjny prąd, który będzie się wpisywał właśnie w nowoczesną gospodarkę, a zapewni stabilne zasilanie energetyczne dużych inwestorów na przestrzeni najbliższych dekad [...] budowa SMR-ów przez tak istotnego partnera, takim jest Orlen Synthos, zapewni nam stabilną energię dla naszych inwestorów - powiedział w studiu Superbiznesu Lucjusz Nadbereżny.

Prezydent Stalowej Woli podkreśla, że reaktor modułowy jest bardzo bezpieczny, jednak jest otwarty na uzasadnione pytania mieszkańców. Jak wyjaśnia Nadbereżny, z instalacji będą wpływać zyski do budżetu miasta, a także będzie stabilnym źródłem ciepła.

- Z jednej instalacji SMR mamy szansę pozyskać rocznie ponad 20 milionów złotych bezpośredniego wpływu budżetowego. To są środki, które pozwolą nam dalej modernizować naszą edukację, budować drogi, budować miejsca przyjazne dla mieszkańców parki, tak aby Stalowa Wola była miastem szczęśliwym, a co bardzo istotne to również zaproszenie do miasta nowych specjalistów. Ta technologia wymaga wielu inżynierów, wielu specjalistów, którzy będą mogli znaleźć pracę w stalowej woli, a dla naszego miasta jest to bardzo potrzebne, aby właśnie zapraszać nowych mieszkańców, nowych specjalistów do naszego miasta - mówił Nadbereżny.

