Budowa własnego działu IT jest czasochłonna i pełna pułapek, m.in. z powodu dynamiki rynku i trudności w rekrutacji specjalistów

Outsourcing IT to strategiczne rozwiązanie, które pozwala na dostęp do zaawansowanych technologii i ekspertów bez długotrwałego procesu rekrutacji

Firmy zyskują pełną kontrolę nad kosztami, elastyczność w skalowaniu zespołu i gwarancję jakości dzięki sprawdzonym specjalistom

Outsourcing IT to mądry wybór dla firm, które chcą zbudować przewagę technologiczną, unikając kosztownego utrzymywania stałego zespołu.

Własny dział IT. Jakie wyzwania stoją przed firmą?

W dzisiejszym krajobrazie biznesowym niezawodne rozwiązania technologiczne są fundamentem wzrostu i innowacyjności. Przedsiębiorcy, niezależnie od skali działalności, potrzebują ich, by wspierać operacje i zwiększać atrakcyjność swoich produktów. Naturalnym odruchem wydaje się budowa własnego zespołu deweloperów. Szybko okazuje się jednak, że proces ten jest niezwykle czasochłonny i pełen pułapek.

Dynamika rynku sprawia, że priorytety biznesowe potrafią zmienić się z dnia na dzień. Nowe zlecenie lub wewnętrzny projekt może wymagać kompetencji, których firma akurat nie posiada. W takiej sytuacji proces rekrutacji, który nie jest w stanie nadążyć za potrzebami, staje się wąskim gardłem. Opóźnienia w realizacji kluczowych projektów i utrata cennych okazji biznesowych to prosta droga do osłabienia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Problem nie kończy się na samym znalezieniu kandydatów. Zbudowanie zespołu od podstaw lub rozbudowa istniejącego wiąże się z koniecznością organizacji szkoleń i długim czasem wdrażania nowych pracowników. To cenny czas, którego firma często nie ma, gdy pojawia się szansa na rozwój. Dlatego coraz więcej organizacji rozważa alternatywną drogę, jaką jest outsourcing IT.

Outsourcing IT – co to jest i dlaczego to dziś coś więcej niż oszczędność?

Alternatywą dla budowy własnego działu IT jest powierzenie zadań technologicznych firmom zewnętrznym. To strategia, która w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu w sposób wykładniczy. Wartość globalnego rynku outsourcingu IT jest obecnie szacowana na około 745 miliardów dolarów, a prognozy wskazują, że w ciągu najbliższej dekady może przekroczyć bilion. To już nie tylko sposób na redukcję kosztów, ale przemyślane narzędzie strategiczne.

Nowoczesny outsourcing IT przestał być wyłącznie sposobem na obniżenie kosztów – dziś to narzędzie wspierające innowacyjność i elastyczność biznesu, pozwalające budować przewagę konkurencyjną. Potwierdzają to dane: przeszło 74% firm zleca na zewnątrz zadania związane z najbardziej zaawansowanymi technologiami, takimi jak blockchain, cyberbezpieczeństwo czy inżynieria AI. Zamiast szukać niszowych ekspertów na własną rękę, mogą natychmiast rozpocząć pracę nad projektem, korzystając z gotowego, wykwalifikowanego zespołu. Kluczem do sukcesu jest jednak klarowna komunikacja.

- Pracując z naszymi klientami, stawiamy przede wszystkim na klarowne określenie oczekiwań już na samym wstępie – od pierwszego dnia ustalamy, co będzie zadaniem zespołu oraz prezentujemy narzędzia, z których skorzystamy przy jego realizacji. Dzięki temu nasi partnerzy wiedzą dokładnie czego się spodziewać i mają pełen obraz sytuacji: co będzie wdrażane i w jakim czasie. My natomiast jesteśmy pewni, że wykonamy pracę, której od nas oczekują. To strategia, która prowadzi do obustronnego sukcesu – komentuje Anna Stanek, Head of Growth w Scalo.

Outsourcing IT: jakie korzyści zyskuje firma?

Kluczową zaletą, która przekonuje firmy do zmiany strategii, jest pełna kontrola nad kosztami. W tradycyjnym modelu zatrudnienia zespół IT generuje stałe wydatki, nawet gdy intensywność projektów spada. Pojawia się dylemat: co zrobić ze specjalistami po zakończeniu zadania, jeśli ich niszowe kompetencje nie przydadzą się w kolejnych inicjatywach? Decydując się na outsourcing IT, firma płaci wyłącznie za konkretne kompetencje i pracę ekspertów w określonych ramach czasowych, eliminując długofalowe zobowiązania. Po oddaniu projektu przedsiębiorstwo nie musi martwić się o koszty związane z wynagrodzeniem, ubezpieczeniem czy benefitami pracowniczymi.

Równie ważna jest elastyczność i skalowalność. Zbudowanie doświadczenia w zespole wymaga czasu, a przeszkolenie pracowników do obsługi nowych technologii jest kosztowne i ryzykowne. Współpraca z zewnętrznym dostawcą pozwala zwinnie zarządzać zapleczem technologicznym. - Nasi klienci mogą swobodnie skalować swoje zaplecze technologiczne, zarówno w górę, jak i w dół, tym samym dostosowując jego wielkość do aktualnych potrzeb oraz tempa rozwoju organizacji – dodaje Anna Stanek.

Ostatnim, lecz nie mniej istotnym elementem, jest gwarancja jakości. Firmy, zwłaszcza te bez rozwiniętych działów HR, często nie są w stanie prawidłowo zweryfikować kompetencji technicznych kandydatów. Może to prowadzić do zatrudnienia niewłaściwej osoby, generując frustrację i opóźnienia. Zaufany partner outsourcingowy dostarcza sprawdzonych specjalistów, których umiejętności zostały już potwierdzone, co minimalizuje ryzyko i zapewnia realizację projektu na najwyższym poziomie.

Jak mądrze wybrać partnera i zbudować przewagę?

Budowa technologicznej przewagi nie musi już oznaczać żmudnej i kosztownej rekrutacji. Zamiast wikłać się w obowiązki związane z utrzymywaniem stałego zespołu deweloperów, firmy mogą postawić na strategiczny outsourcing IT. To model, który gwarantuje pełną kontrolę nad zatrudnieniem, zapewnia natychmiastowy dostęp do wymaganych umiejętności i oferuje pełną skalowalność.

