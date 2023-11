Ponad połowa kierowców FREENOW nie bada się profilaktycznie

FreeNow partnerem Movember

Aż 98% taksówkarzy współpracujących z platformą FREENOW stanowią mężczyźni, a jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród kierowców — ponad połowa z nich nigdy nie bada się profilaktycznie. Biorąc to pod uwagę, FREENOW podjęło oficjalne partnerstwo z Movember, która jest inicjatorem listopadowej, corocznej akcji szerzenia świadomości na temat zdrowia mężczyzn, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego oraz profilaktyki raka prostaty i raka jąder. Platforma do zamawiania przejazdów w różnych krajach europejskich rozpoczęła szereg działań wspierających Movember, w tym akcje edukacyjne skierowane do kierowców i pasażerów.

Listopad już od kilku lat obchodzi się pod hasłem świadomości oraz profilaktyki nowotworów męskich. Chcąc sprawdzić, czy kierowcy dbają o swoje zdrowie FREENOW, europejska aplikacja mobilności miejskiej, przeprowadziła ankietę na ponad 2 tysiącach taksówkarzy współpracujących z platformą w 9 krajach europejskich, w tym z Polski. 1 na 4 kierowców z Polski zapytanych o ich świadomość i otwartość na temat raka prostaty i raka jąder przyznało, że nigdy o tym z nikim nie rozmawia — nawet z najbliższymi. Tylko 34% planuje wykonać w najbliższym czasie profilaktyczne badania w tym zakresie.

Z ankiety FREENOW wynika także, że kierowcy często podejmują rozmowy z pasażerami, z czego 35% z nich dotyczy zdrowia, natomiast tylko 9% wskazuje zdrowie psychiczne. Aż 65% taksówkarzy przyznało, że rozmowy z pasażerami mają pozytywny wpływ na ich radzenie sobie z własną psychiką. Aż 40% kierowców współpracujących z FREENOW twierdzi też, że od czasu do czasu trafiają im się pasażerowie w depresyjnym nastroju. Co czwarty badany wyraża chęć dowiedzenia się od ekspertów jak rozmawiać z pasażerami, którzy zdają się zmagać z problemami na tle psychicznym.

Świadomość problemu zaczyna się często od rozmowy, która jest częścią pracy kierowcy taksówki, spotykającego dziennie po kilkanaście osób. Cieszymy się, że jako firma dołączyliśmy do akcji szerzącej świadomość o zdrowiu mężczyzn przy współpracy z Movember, która w tak angażujący sposób mówi o problemie. Chcemy być częścią tych rozmów, wykorzystując nasz głos jako marka i fakt, że aż 98% kierowców współpracujących z FREENOW stanowią mężczyźni, którzy są potencjalnymi odbiorcami działań edukacyjnych o zdrowiu mężczyzn, a także naturalnymi ambasadorami tego wspólnego celu. - mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREENOW w Polsce.

Aż co trzeci mężczyzna w wieku od 50 do 80 lat może zachorować na raka prostaty. Eksperci podkreślają, że wcześnie wykryty rak prostaty i raka jąder może być w stu procentach uleczalny. FREENOW wraz z Movember organizuje edukacyjne webinary dla kierowców, zachęca ich do profilaktyki oraz bycia ambasadorami świadomości o zdrowiu mężczyzn, a także angażuje pasażerów do przekazywania datków pieniężnych na cele statutowe Movember. Jako symbol zaangażowania w akcję, pracownicy FREENOW z całej Europy zapuszczają wąsy i indywidualnie wspierają cele fundacji.

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.