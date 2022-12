FREE NOW podsumowuje 10 lat w Polsce. 2022 rok rekordowym w historii

GFT: blisko co drugi bank wykorzystuje ponad 20-letni system core banking

W ciągu 10 lat funkcjonowania FREE NOW w Polsce platforma odnotowała aż 60 milionów zamówień. Polscy pasażerowie FREE NOW w ciągu dekady przejechali ponad 215 milionów kilometrów, co jest porównywalne z okrążeniem Ziemi 5369 razy. Choć klienci mają możliwość gotówkowej opłaty za przejazd, od 2017 roku coraz większą przewagę zyskują płatności bezgotówkowe. Tę formę preferuje blisko 90% użytkowników aplikacji.

- FREE NOW jest pionierem innowacyjności w branży. Od udostępnienia pierwszej na świecie aplikacji taxi, przez wprowadzenie pierwszych w Polsce płatności bezgotówkowych za przejazd oraz usługi taxi z ceną znaną z góry, aż po integrację zewnętrznych operatorów e-hulajnóg marek Tier i Dott. FREE NOW stało się w ciągu dekady prawdziwą superaplikacją mobilności miejskiej - mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

Rekordowy 2022

Polska jest obecnie najszybciej rozwijającym się rynkiem wśród 10 europejskich krajów, w których dostępne jest FREE NOW. Liczba użytkowników w 2022 roku powiększyła się dwukrotnie względem 2021 roku. Rośnie także baza aktywnych kierowców współpracujących z FREE NOW, która obecnie wynosi już 25 tysięcy i w samym 2022 r. powiększyła się trzykrotnie. Z tygodnia na tydzień FREE NOW rejestruje rekordy liczby zamówień przejazdów - ostatnia najlepsza data pod tym kątem to 19 listopada tego roku.

2022 rok to także czas ekspansji FREE NOW w Polsce. W ciągu 11 miesięcy poszerzyła swoją dostępność o 16 nowych miast, będąc dostępną łącznie już w 25 największych aglomeracjach. Aż 18% użytkowników FREE NOW stanowią osoby mieszkające w obszarze nowo otwartych lokalizacji.

- 2022 rok jest absolutnie rekordowym dla naszej platformy na polskim rynku - odnotowaliśmy trzykrotny wzrost liczby współpracujących z nami kierowców, dwukrotny wzrost zamówień i pasażerów. Na ten sukces składa się wiele czynników: start FREE NOW w kilkunastu nowych lokalizacjach, zdecydowane odbicie popandemiczne, a także rosnąca popularność FREE NOW jako aplikacji gwarantującej bezpieczne przejazdy, o najlepszej reputacji i jakości względem pozostałych globalnych konkurentów. W 2023 roku będziemy utrzymywać taką samą dynamikę wzrostu, doskonalić naszą aplikację dla kierowców i użytkowników, a także - podobnie jak na innych rynkach - będziemy dążyć do rozszerzenia naszej oferty w Polsce o wynajem auta na minuty i zakup biletów komunikacji miejskiej, poprzez integrację z operatorami carsharingu i transportu publicznego - ogłasza Krzysztof Urban.

Ciekawostki FREE NOW w Polsce:

1 grudnia 2012 roku - pierwszy przejazd zamawiany przez FREE NOW z ul. Garbarskiej na ul. Polskich Skrzydeł w Warszawie. Pierwszy pasażer - pan Łukasz, jest nadal aktywnym użytkownikiem aplikacji FREE NOW.

1 czerwca 2020 roku - pierwszy wynajem hulajnogi przez aplikację FREE NOW

w Warszawie, na dystansie 3,5 kilometra.

Aż 11-stu kierowców współpracuje z FREE NOW nieprzerwanie od 10 lat i wciąż aktywnie realizują oni kursy w Warszawie.

6 tysięcy - tyle przejazdów wykonał dotychczas rekordowy pasażer FREE NOW.

12-13 tysięcy - tyle przejazdów wykonali dotychczas rekordowi klienci Konta Firmowego FREE NOW (hotele).

480 km - dystans najdłuższego przejazdu FREE NOW z płatnością przez aplikację.

Aleje Jerozolimskie w Warszawie - ulica, z której najczęściej zamawiane są przejazdy FREE NOW.

