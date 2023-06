Tęczowe taksówki w Polsce. Kierowcy i pasażerowi są mocno podzieleni

Prawie 2 mld złotych! Prezes ZUS mówi o kosztach 500 plus

W związku trwającym Miesiącem Dumy (ang. Pride Month) platforma przewozowa FREENOW postanowiła symbolicznie wesprzeć społeczność LGBT+. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem "Miłość nie wyklucza" na polskie ulice wyjechały tęczowe taksówki. Jest to część kampanii edukacyjnej do której dołączyła firma. Ponadto platforma FREENOW przeprowadziła badania na temat takiego wsparcia dla środowisk LGBT+.

Tęczowe taksówki wyjechały na ulice. Czy Polacy chętnie z nich skorzystają?

Z badania wynika, że ponad połowa Polaków uważa, że marki w Polsce powinny włączać się w aktywności wspierające społeczność LGBT+ i zwiększające świadomość społeczeństwa na jej temat (36 proc. odpowiedziało "nie"). Ponad połowa podkreśliła również, że "pozytywnie reaguje na takie działania". Co trzecia natomiast odczuwa negatywne emocje - przytacza portal Business Insider.

Na pytanie "czy wsiadłbyś/wsiadłabyś do tęczowej taksówki", 67 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Jak przytacza "BI" 27 proc. twierdzi, że nie wsiadłoby do pojazdu w takich barwach - z czego 7 na 10 osób motywuje to niezgodnością z ich przekonaniami, a 6 proc. obawą przed negatywną reakcją osób z zewnątrz.

Co na to kierowcy? Wielu z nich boi się o własne bezpieczeństwo

Badaniu zostali poddani również kierowcy taksówek korzystający z platformy FREENOW. 9 na 10 kierowców podkreśliło, że każda osoba (bez względu na wygląd, ubiór czy tożsamość seksualna) może czuć się prowadzonych przez nich pojazdach bezpiecznie i z pełną akceptacją.

Niemal połowa (42 proc.) nie zgodziła się jednak na oklejenie swojej taksówki w barwy flagi społeczności LGBT+ w ramach kampanii edukacyjnej. Jak podkreśla "BI" decyzja jednej trzeciej kierowców jest motywowana strachem o własne bezpieczeństwo.

"FREENOW umieszcza tęczowe oklejenie na kilkudziesięciu taksówkach tych kierowców w różnych miastach. Oklejenie zawiera też odnośnik do strony z materiałami edukacyjnymi współtworzonymi ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza" - informuje portal Business Insider.

